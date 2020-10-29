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أخبار البلد

إدارة التعليم والتدريب المهنى بالقوات المسلحة تحصل على الآيزو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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محمد إبراهيم
حصلت إدارة التعليم والتدريب المهنى بالقوات المسلحة على شهادة الاعتمادية الدولية الآيزو (ISO 9001-2015)، وذلك بعد أن تم تأهيل الإدارة للحصول على شهادة الآيزو من خلال عقد عدد من ورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة.


فضلًا عن إنشاء أدلة عمل الجودة لتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بإدارة التعليم والتدريب المهنى، واتخاذ النظام الألمانى للجودة، والذى يتوافق مع منظومة العمل داخل الإدارة، كما يعد من أقوى نظم الجودة العالمية.


كما تم عقد جلسات المراجعة الداخلية بالتعاون بين المراجعين الداخليين وعدد من الخبراء المحليين فى مجال التعليم والتدريب المهنى، وإجراء المراجعة النهائية بواسطة الجهة المانحة، والتى أقرت بمنح إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.


وألقى مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الفنى لخريجى إدارة التعليم والتدريب المهنى.


حضر مراسم تسليم شهادة الاعتمادية الدولية "الآيزو" رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى وممثلو الجهة المانحة.


يأتي ذلك استمرارُا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير إداراتها وهيئاتها المختلفة ومنظومة العمل بها والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها. 

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