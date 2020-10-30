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مرأة

شخصية اليوم مواليد 30 أكتوبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  يوم 30 اكتوبر  فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

فإذا كنت مولودا في يوم 30 أكتوبرشخصية اليوم في علم الأرقام فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك إصرار ورغبة في البناء

 أنت أيضا متعطش للحياة وتتمتع بذكاء ملحوظ، لكن عليك أن تتجنب سرعة الانفعال.

 نصيحة: هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

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