رئيس مجلس الشيوخ: الشارع المصري يعاني من مشاكل ونسعى لحلها

وأضاف «عبد الرزاق» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن فكرة الوصول بالتشريع إلى أسمى مرحلة أو إلى مرحلة بر الأمان ورادة أن تكون بالتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ.

من جانبه قال المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، إنه تم ترتيب المقاعد داخل مجلس الشيوخ وأماكن جلوس كل عضو علي حسب السن، مشيرا إلى أنه تم دراسة المعايير وما تم خلال الـ 100 سنة الماضية من حيث عدم ترتيب جلوس الاعضاء.





وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أنه قام بالمشاورة مع بعض الاعضاء الذين كان بينهم ألفة وبالفعل تم تنفيذ جلوس الأعضاء حسب السن، متابعا أنه تم إرسال رسالة على هواتف الأعضاء بأماكن جلوسهم.









وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المجلس من ارتداء الكمامة ووجود المعقمات وجميع الأعضاء التزموا بالفعل بهذه الإجراءات، ولكن مسألة التباعد الاجتماعي كان صعبا نظرا لصغر حجم القاعة.