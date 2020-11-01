AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمين الشيوخ: حلم حياتي يكون المجلس مثل الكونجرس الأمريكي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه تم العمل على تنظيم قاعة المجلس قبل حفل الاستقبال للاعضاء بشهر، وكانت القاعة تستوعب 240 عضوا فقط علي 3 أدوار ولكن تم تزويد كراسي أعلى القاعة لاستيعاب 300 عضو.

وأضاف عتمان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه طوال حياته كان يتمني ان يكون مجلس الشيوخ المصري مثل الكونجرس الامريكي من حيث الترتيب والشكل.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أنه تم ترتيب المقاعد داخل مجلس الشيوخ وأماكن جلوس كل عضو علي حسب السن، مشيرا إلى انه تم دراسة المعايير وما تم خلال الـ 100 سنة الماضيين من حيث عدم ترتيب جلوس الاعضاء وتم اتخاذ اللازم.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، انه تشاور مع بعض الاعضاء التى كانت بينهم ألفة وبالفعل تم تنفيذ جلوس الاعضاء حسب السن، متابعا أنه تم إرسال رسالة على هواتف الاعضاء بأماكن جلوسهم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية داخل المجلس من ارتداء الكمامة ووجود المعقمات وجميع الاعضاء التزموا بالفعل بهذه الاجراءات ولكن مسألة التباعد الاجتماعي كان صعبا نظرا لصغر حجم القاعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسافات آمنة.. عتمان: ندرس استخراج كارنيهات نواب الشيوخ على 3 مراحل

أمين الشيوخ: استقبال النواب الجدد بالبهو الفرعوني.. وتسكين 527 عاملا

لماذا يستقبل مجلس الشيوخ نوابه في البهو الفرعوني فقط؟.. الأمين العام يجيب

الشيوخ على الأبواب.. قاعة المجلس جاهزة لاستقبال النواب الجدد.. إعداد اللائحة أول مهامه.. وأكبر الأعضاء سنا يرأس الجلسة

مجلس الشيوخ يعلن عن تفاصيل أول جلسة غدا..فيديو

لميس الحديدي تمازح عماد الدين حسين: اوعى الحصانة تغيرك

ترشيحاتنا

رصد كوكب مارق بحجم الأرض داخل مجرتنا.. تفاصيل

عيل ماشفش رباية.. لميس الحديدي تهاجم الطفل المعتدي على فرد شرطة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

10 وصفات طبيعية للقضاء على غازات البطن

الزنيتي يثير قلق الرجاء قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أروى جودة: والدتي من محبي المسلسلات الطويلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات