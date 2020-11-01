رئيس الشيوخ: الهدف من المجلس اقتسام العمل التشريعي والرقابي مع النواب

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ ، إن جميع الدول التي أخذت بفكرة تواجد غرفتين برلمانتين (الشيوخ والنواب) لم يكن نوعا من الرفاهية إنما وجدوا فى التجربة أن يكون هناك اقتسام في العمل التشريعي والرقابي.









وأضاف «عبد الرزاق» خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن في هذه الأيام يتم إعداد لائحة مجلس الشيوخ بجميع اختصاصاته الكثيرة جدا والمسندة للمجلس بمقتضي مواد القانون.









من جانبه قال اللواء جميل عبد الحليم عضو مجلس الشيوخ، إن الإصلاحات التي تقوم لها الدولة، تؤكد أن الدولة تسير في المسار السليم لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأنها نجحت في العديد من المسارات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ لـ "صدى البلد"، أن الإصلاحات والجهود التي تبذلها الدولة المصرية تتم منذ فترة طويلة، وفي جميع المجالات سواء في ملف الاقتصاد أول ملف المشروعات القومية أو غيرها .



