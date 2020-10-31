عضو مجلس الشيوخ: انجازات الدولة تؤكد أنها تسير في الطريق السليم

قال اللواء جميل عبد الحليم عضو مجلس الشيوخ إن الاصلاحات التي تقوم لها الدولة تؤكد ان الدولة تسير في المسار السليم لتحقيق المصلحة العليا للوطن و انها نجحت في العديد من المسارات.

و اضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة "صدى البلد"، أن الاصلاحات و الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تتم منذ فترة طويلة و في كافة المجالات سواء في ملف الاقتصاد اول ملف المشروعات القومية او غيرها





و اكد عضو مجلس الشيوخ ، أن ورغم الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية عبر مشروعات حقيقة مضيفة " مازالنا نتصدى لتحركات اعداء الوطن الذين يسعون للاضرار بالدولة لكنهم يفشلون في كل مرة





و اوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اعداء الوطن يسعون للهدم و ليس البناء و الشعب لن يمكنهم من ذلك الامر لافتا الى انهم يستخدموا وسائل الاعلام الممولة من الخارج و و السوشيال ميديا لتحقيق اهدافهم الخبيثة .