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برلمان

عضو مجلس الشيوخ: انجازات الدولة تؤكد أنها تسير في الطريق السليم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:06 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قال اللواء جميل عبد الحليم  عضو مجلس الشيوخ إن الاصلاحات التي تقوم لها الدولة تؤكد ان الدولة تسير في المسار السليم لتحقيق المصلحة العليا للوطن و انها نجحت في العديد  من  المسارات.
 
و اضاف عضو مجلس الشيوخ  في تصريحات خاصة "صدى البلد"، أن الاصلاحات  و الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تتم منذ فترة طويلة و في كافة المجالات سواء في ملف الاقتصاد اول ملف المشروعات القومية او غيرها  

و اكد عضو مجلس الشيوخ ، أن ورغم الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية عبر مشروعات حقيقة مضيفة " مازالنا نتصدى لتحركات اعداء الوطن  الذين يسعون للاضرار بالدولة لكنهم يفشلون في كل مرة 

و اوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اعداء الوطن يسعون للهدم و ليس البناء و الشعب لن يمكنهم من ذلك الامر لافتا الى انهم يستخدموا وسائل الاعلام الممولة من الخارج و  و السوشيال ميديا لتحقيق اهدافهم الخبيثة .

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