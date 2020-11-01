محافظ أسيوط يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج أمراض الانيميا والتقزم بالمجان بمدرسة الشهيد محمد عبد الباسط عليوة همام الابتدائية ومدرسة شطب المحطة الابتدائية التابعة لمركز ومدينة أسيوط والتي يتم تنفيذها في 753 مدرس ابتدائية على مستوى قرى ومراكز المحافظة من خلال 50 فرقة طبية وذلك للحفاظ على سلامة وصحة طلاب المدارس.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط .





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بدا المحافظ جولته بتفقد بعض فصول المدرسة للوقوف على سير العملية التعليمية كما تفقد المكتبة وبعض المعامل وحجرات الانشطة بالمدرسة وشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بالمدرسة ، كما شدد على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.





وتابع محافظ أسيوط أعمال الكشف على الطلاب ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج أمراض الانيميا والسمنة وقصر القامة بالمجان والتقى بالاطباء والعاملين بالمبادرة، موجها لهم الشكر لجهدهم المبذول فى انجاح المبادرة والكشف على الاطفال موجها بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .





كما أشاد محافظ أسيوط بالمبادرات التي يطلقها الرئيس في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة التي تغطي كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف أعمارهم والتي كان منها مبادرة الكشف عن فيروس c والأمراض غير السارية ومبادرة الكشف عن سرطان الثدي للسيدات والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، مشيرًا إلى ان المبادرة الجديدة توفر الفحص والعلاج لـ 474 الف و765 طالب في 753 مدرسة على مستوى الريف مع صرف العلاج بالمجان .







