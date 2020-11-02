جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور

فاجأ ديفيد بيكهام أحد المشجعين الأطفال عندما قدم له جائزة فخر بريطانيا خلال حفل 2020 أمس الأحد داخل أحد الفنادق، تقديرًا منه لعمل عظيم قام به الطفل، وقد تركته المفاجأة في حالة من عدم التصديق والذهول.





قام لاعب كرة القدم السابق «ديفيد بيكهام» البالغ من العمر 45 عامًا، بتقديم جائزة فخر بريطانيا للطفل «سيباستيان ويليامز» البالغ من العمر 11 عامًا، وقد ذهلت عائلته عندما فاجأه بيكهام في أحد الفنادق ومنحه الجائزة كـ أشجع طفل.

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والسبب هو إنقاذ الطفل سيباستيان لوالدته سوزان بعدما سقطت مسافة 100 قدم أسفل واد بالقرب من أوبان في اسكتلندا، وقد حاول الطفل جاهدًا مساعدتها على البقاء في وعيها بالكلام والمواساة حتى تصل فرق الإنقاذ.





لجأ الطفل للاتصال بطائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل وفريق إنقاذ الجبال، من أجل إنقاذ حياة والدته، وبالفعل استطاع إنقاذها بتصرفه الذكي وسلوكه الشجاع.





كيف فاجأه بيكهام؟

وصل الطفل سيباستيان إلى فندق حيث اعتقد أنه على وشك إجراء مقابلة معه من قبل أحد الصحفيين، لكنه أصيب بالدهشة عندما ظهر أمامه فجأة ديفيد بيكها.





قال ديفيد مبتسمًا: "لدي مفاجأة صغيرة لك" قبل تسليمه الجائزة"، لم يصدق الطفل نفسه من شدة السعادة والذهول، وأضاف بيكهام: "لا يمكنني أن أحضنك لتهنئتك لكن عائلتك ستود ذلك."



