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أخبار البلد

وزير النقل يتفقد اللمسات النهائية لمحور قوص على النيل بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:31 م
وزير النقل خلال جولته
وزير النقل خلال جولته اليوم
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حمادة خطاب
تفقد كامل الوزير وزير النقل، في بداية جولته اليوم بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بمرافقة محافظ قنا، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بطول 36 كم من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا/ الأقصر الصحراوى الشرقى الذي يبلغ طوله 72كم  كيلومترا.

تبدأ المرحلة الأولى من مدينة طيبة وحتى تقاطع قفط /القصير وسيكون الطريق الشرقي من القاهرة حتى الأقصر مزدوجا بالانتهاء من المرحلة الثانية لطريق قنا/ الأقصر وبعد نهو المرحلة الثانية بطول 36 كم من قفط/  القصير حتى قنا خلال العام المالي القادم. 

وتابع الوزير، الأعمال التي تنفذها الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التي تشمل إنشاء اتجاه جديد بعرض 11.5 متر بواقع 3 حارات مرورية إضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذي يبلغ عرضه 11.5 متر، وتقوم الشركة باستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق لمسافة 16 كم واستخدام  تقنيات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد لمسافة 12 كم، ورفعت الهيئة كفاءة بعض الأجزاء بطول 8 كم حديثًا.

وأشار الوزير خلال جولته إلى أهمية استخدام هذه المعدات الحديثة في رفع كفاءة الطريق، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ الاجمالية للمرحلة الأولى بلغت  15 % حتى الآن وان إجمالي قيمة المرحلة  290 مليون جنيه.

كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل إضافة إلى الصيانة المستمرة لكافة هذه المعدات الحديثة والتوسع في شراء معدات إضافية من هذه النوعية من المعدات الحديثة نظرًا للتوسع في استخدامها في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق.

ثم  تفقد الوزير محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، والذي يشتمل على 30 عملًا صناعيًا (15 كوبرى و 15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 %  ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة مع ثلاث محاور أخرى على النيل.

وأكد الوزير أن هذا المحور سيساهم في ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل شمال مدينة قوص  بالاضافة الى تنمية الحركة السياحية في محافظة الأقصر   وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع ( السكر – الورق – مطاحن مصر العليا ) بمدينة قوص و حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر  وكذلك إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل من جانبي النيل  و سيساهم المحور أيضًا في التنمية والإستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة قفط والمساهمة في إستصلاح الإراضي الزراعية شرق وغرب المحور.
وزير النقل يتفقد اللمسات النهائية لمحور قوص على النيل بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه
وزير النقل يتفقد اللمسات النهائية لمحور قوص على النيل بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه

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