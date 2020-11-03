AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز التصدق بثمن العقيقة؟.. لجنة الفتوى تجيب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:54 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الله شرع العقيقة شكرًا  له - تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.


وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.


وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.


حكم توزيع العقيقة "لحم دون طبخها" ووقت ذبحها

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن العقيقة حكمها حكم الأضحية أى انها سُنة مؤكدة من فعلها يأخذ ثوابها ومن لم يفعلها فلا شيء عليه.


وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» فى إجابته على سؤال مضمونه: ما حكم العقيقة وهل لها وقت معين وما حكم توزيعها لحم دون طبخ؟"، أن العقيقة سُنة مؤكدة على المذهب المختار فى الفتوى، وبعضهم قال إنها واجبة لأن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) قال "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى".


وتابع قائلًا "وتكون العقيقة شاتان تجزئ عن الغلام وعن الفتاة شاة واحدة وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن، فإن كان والد المولود غير مقتدر ان يفعلها فله أن يفعلها فى أى وقت حتى ولو كبر".


وأشار الى أن أهل العلم والفقهاء ذهبوا إلى أنّه يستحبّ أن تقسم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث، مُشيرًا الى أنه لا حرج أن يطبخها ويوزعها مطبوخة أو يوزعها وهي نية ولكن الأفضل أن يوزعها مطبوخة حتى يأكل منها الفقراء ويدعوا للمولود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم ذبح شاة واحدة في العقيقة عن المولود الذكر

هل يجوز في العقيقة توزيعها نيئة بدون طهي ؟

هل يجوز التصدق بثمن العقيقة.. البحوث الإسلامية يجيب

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: اللعب على المشاريب بين الشباب "قمار وميسر" .. والزوج من حقه أن يعرف وقت خروج الزوجة من البيت

ترشيحاتنا

شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء

يحمله 70% من البالغين في العالم.. معلومات عن الهربس الفموي المتكرر

هل قبلت بـ لقب الزوجة الثانية؟.. درة تكشف حقيقة زواجها من رجل متزوج

فرقتهم كورونا فتزوجا أونلاين .. أول عشيقين في العالم يعقدان قرانهما عبر تطبيق زووم

أحمد موسى ينفرد بنشر بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي على رجل المرور

أسباب قوية.. عمرو جمال: حاجات كتير بتحصل مقدرش أتكلم عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. طفرة جديدة من فيروس كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى

بعد طرحها رسميا ..ارتفاع سعر فورد فيوجن 2020 ford fusion فى مصر .. صور

كيد نسا أم خراب بيوت.. هل خدع هاني سعد درة؟