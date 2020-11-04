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سيارات

كيف تحافظ على ردياتير سياراتك فى 4 خطوات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يعتبر محرك السيارة هو أحد أهم أجزاء السيارة ، بل يصل الى ان يقال عليه هو القلب المتحكم فى الاداء العام باكله له ، ويجب الاهتمام به على افضل حال.

ومن أهم المشاكل التى تواجه المحرك هى ارتفاع درجة حرارته لعدة عوامل وأسباب ومن بينها هى اى مشكلة قد تحدث فى ردياتير السيارة ، ومن بينها هى عدم نظافتها جيدا .

وخلال السطور القادمة نتعرف على كيفية الحفاظ على ردياتير السيارة حتى لا تحدث به مشاكل قد تؤدى الى مشكلة كبيرة فى المستقبل للمحرك ، بسبب الانسداد فى الخراطيم الواصلة بين الجزئين وبالتالى يؤدى الى ارتفاع درجة حرارة المحرك  .

اولا : حماية  التوصيلات الكهربائية

تحقق مما إذا كان هناك أي خطر من تبلل المكونات الكهربائية ، بما في ذلك مروحة التبريد الكهربائية. قم بحماية هذه المكونات بتغطيتها بكيس بلاستيكي.


ثانيا : كيف تغسل مبرد السيارة

قم بفك مشبك الخرطوم بالكامل وسحبها للخلف على طول الخرطوم. اسحب الخراطيم مع الحرص على عدم إجهاد الأنابيب المعدنية ، افصل كلا الخرطومين عن الرادياتير ، ادفع نهاية خرطوم الحديقة في كعب توصيل المبرد العلوي ، وأغلقه بخرق. أعد تركيب غطاء ضغط المبرد وشغل الماء بالكامل، اغسلها حتى تصبح المياه صافية.تحقق من ذلك عن طريق التقاط بعض الماء في وعاء زجاجي والبحث عن الرواسب التي لا يمكنك رؤيتها إلا في الماء الراكد

 

ثالثا : الغسل العكسي للرادياتير

اقلب الرادياتير الذي تم إزالته رأسًا على عقب أو ضعه في النهاية بحيث يمكنك شطفه في الاتجاه العكسي للتدفق الطبيعي، قم بالإمالة إذا لزم الأمر لإحضار المنفذ إلى أدنى نقطة، افصل الخرطوم العلوي عن كعبه الموجود في مبيت منظم الحرارة فوق مضخة المياه.

و قم بإزالة منظم الحرارة قبل الشطف ، مع ملاحظة مدى ملاءمتها ، قم بفك الجزء العلوي من الهيكل وارفع منظم الحرارة ، مع ملاحظة الطريقة التي تناسبه، أعد تركيب الجزء العلوي من السكن الفارغ. ثم قم بإغلاق خرطوم الحديقة في كعب السكن.

اغسلها حتى تصبح المياه نقية من الخرطوم السفلي، هذا هو التنظيف العكسي: يتدفق الماء عادة إلى أعلى المحرك. وأعد تركيب المبرد إذا قمت بإزالته وأعد منظم الحرارة. قم بتركيب حشية جديدة في مبيت منظم الحرارة ، بعد تلطيخ جانبيها بمادة مانعة للتسرب غير قابلة للتثبيت. بولت إلى القمة.

 

رابعا: تنظيف زعانف المبرد

قم بخرطوم الماء من خلال زعانف الرادياتير من الجزء الخلفي للرادياتير إلى الأمام لتنظيفها جيدًا. قم بتنظيف الأوساخ السائبة من زعانف قلب الرادياتير بفرشاة من النايلون - وليس بفرشاة سلكية ، حيث يتلف الجزء المعدني الناعم بسهولة ، لا تخزه بسلك أو مفك براغي ،إذا كان اللب يبدو زيتيًا ، فقم برشه بمشتت زيت خاص أو ضع مذيب زيت بفرشاة ناعمة.

 

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