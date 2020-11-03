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سيارات

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.


وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.


ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.


وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار ومواصفات السيارة كيا سبورتاج الكورية الجنوبية موديل 2020 – 2021 فى الأسواق المصرية.

وتنتمى كيا سبورتاج لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة قدرها 140 نيوتن/ متر، و عزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر.


وتعتمد سبورتاج الكورية على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة فى غضون 11.1 ثانية ، كما ان معدل متوسط الاستهلاك لها من الوقود، يصل إلى 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتصل اسعار كيا سبورتاج موديل 2020، 2021 فى مصر حسب آخر سعر لها كالتالى : 


- اوتوماتيك / LX 2020     1600 CC    394,900 جنيه

- اوتوماتيك / LX 2021     1600 CC    399,900 جنيه

- اوتوماتيك / LX CAM 2021     1600 CC    409,900 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات / LX 2020  1600 CC    434,900 جنيه

- اوتوماتيك / LX FO 2021        1600 CC    444,900 جنيه

- اوتوماتيك / LX FO PLUS 2020        1600 CC    444,900 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات / LX 2021  1600 CC    454,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاي لاين 2020      1600 CC    474,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاي لاين بلاس 2020       1600 CC    484,900 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE+ 2021 1600 CC    489,900 جنيه

- اوتوماتيك / توب لاين 2020      1600 CC    509,900 جنيه

- اوتوماتيك / توب لاين بلاس 2020       1600 CC    519,900 جنيه

- اوتوماتيك / TOPLINE+ 2021  1600 CC    529,900 جنيه

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر
أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر
أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر
أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

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