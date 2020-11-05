عواصف وأمطار .. طقس قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتتمثل العراقيل والصعوبات التى تواجه مباراة القمة بين القطبين الخاصة بحالة الطقس فى كون احتمالية هبوب عواصف رعدية وفرص سقوط الأمطار تصل إلى 10%، مع درجات حرارة نهارا تصل إلى 23 وليلا 14 درجة.
يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
وتغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.