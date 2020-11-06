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توك شو

تساعد على تقوية العضلات.. تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:41 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية من الممكن أن يؤديها الأشخاص بكل  سهولة، فمن الممكن استخدام السلالم العادية بدلا من المصاعد لتنشيط الجسم والدورة الدموية وأيضا من الممكن السير لمدة 10 دقائق على الأقل مع تنظيم التنفس.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج، "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هذه التمارين يجب ان تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها. 
وأكد أن الانحرافات القومية تخص كل جسم على حدة، ومختلفة من جسم إلى آخر، ومن المهم أن تكون العضلات متوازنة، منوهًا إلى أن الانحرافات القوامية تحدث عند وجود عضلة صغرى والمقابلة لها كبيرة مثلًا.

وقال: "إننا سنحاول الانتظام على بعض التمارين الخاصة بـ الانحرافات القوامية فى منطقة الظهر للتخلص منها".

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدّمها.

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