بكرة مش إجازة .. تعليم القاهرة تنفي تعطيل الدراسة في مدارسها غدا





وقال عطية في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان الدراسة منتظمة في المدارس التي لا يوجد بها لجان انتخابية ، والانتخابات ستنتظم ايضا في يومها الثاني في المدارس المنعقد بها لجان انتخابية دون اي تأثر





واوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ان قرار تعطيل الدراسة من سلطة محافظ القاهرة ، نافيا صدور اي قرار من المحافظ بتعطيل الدراسة اسوة بمحافظات الاسكندرية ومطروح و البحيرة ودمياط ، حيث تم التأكيد على ان ظروف المحافظات المذكورة ليست مشابهة للظروف في محافظة القاهرة فحالة الطقس في القاهرة ليست سيئة و لا يوجد اي خطورة تستدعي تعليق الدراسة.





كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التغيرات الجديدة المتوقعة في طقس الشتاء 2020. وكان قد





وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن الأجواء في الشتاء ستكون طبيعية ولا توجد تغيرات واضحة في حالة الطقس عن الأعوام السابقة.





وأكد محمود شاهين ، أن درجات الحرارة تتراوح بين 24 الى 25 درجة مئوية على أغلب مدن محافظات شمال البلاد نهارًا ، وتنخفض الى 18 او 19 ليلًا ، موجهًا بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة ليلا لبرودة الجو .





ولفت إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وتستمر حتى الإثنين المقبل وتابع: "الإسكندرية تتعرض لنوة وهناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".









أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه لم يصدر اي قرار رسمي بشأن تعطيل الدراسة في مدارس محافظة القاهرة غدا الاحد الموافق 8 نوفمبر 2020 بسبب الامطار و تغيرات الاحوال الجوية