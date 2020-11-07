بكرة مش إجازة .. تعليم القاهرة تنفي تعطيل الدراسة في مدارسها غدا

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه لم يصدر اي قرار رسمي بشأن تعطيل الدراسة في مدارس محافظة القاهرة غدا الاحد الموافق 8 نوفمبر 2020 بسبب الامطار و تغيرات الاحوال الجوية
وقال عطية في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان الدراسة منتظمة في المدارس التي لا يوجد بها لجان انتخابية ، والانتخابات ستنتظم ايضا في يومها الثاني في المدارس المنعقد بها لجان انتخابية دون اي تأثر
واوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ان قرار تعطيل الدراسة من سلطة محافظ القاهرة ، نافيا صدور اي قرار من المحافظ بتعطيل الدراسة اسوة بمحافظات الاسكندرية ومطروح و البحيرة ودمياط ، حيث تم التأكيد على ان ظروف المحافظات المذكورة ليست مشابهة للظروف في محافظة القاهرة فحالة الطقس في القاهرة ليست سيئة و لا يوجد اي خطورة تستدعي تعليق الدراسة.
وكان قد كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التغيرات الجديدة المتوقعة في طقس الشتاء 2020.