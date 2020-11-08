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أخبار العالم

صهر أردوغان.. استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن بيرات البيرق، وزير المالية التركي وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، استقالته من منصبه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الليرة.

وتواجه سياسة صهر أردوغان الاقتصادية والمالية انتقادات مستمرة من قبل المعارضة التركية، حيث تتعالى الأصوات التي تتهم البيرق بالفشل في تحسين الوضع الاقتصادي التركي.

وحذر عضو المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، بولنت أرينتش، مساء أمس السبت وزير المالية من الوضع الاقتصادي الذي تشهده تركيا في الوقت الراهن.

وقال في حديث لقناة 42 التركية ردا على تصريحات وزير الخزانة والمالية التي اعتبر فيها أنه لا توجد أي مشكلة في الاقتصاد وهذا أمر نفسي: "هناك بالتأكيد مشاكل في الاقتصاد"

ومنذ يومين، أقال أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال بدلا منه.

وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار، الجمعة الماضية، بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58، وهبطت العملة التركية 30 بالمئة أمام الدولار هذا العام.

صهر أردوغان.. استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق

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