AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الإعلان عن أكبر كشف أثري خلال أيام .. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تعلن وزارة السياحة والآثار، في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار "سقارة"، عن أكبر كشف أثري وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الآثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.
الإعلان عن أكبر كشف أثري خلال أيام .. صور
الإعلان عن أكبر كشف أثري خلال أيام .. صور
الإعلان عن أكبر كشف أثري خلال أيام .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العناني ووزيري يتابعان أعمال البعثة الأثرية العاملة بمنطقة آثار سقارة

البعثة الأثرية المصرية تكتشف بئرا جديدة بها 14 تابوتا

وزير السياحة لـ "صدى البلد": الإعلان عن 59 تابوتا أثريا اليوم

تعلن تفاصيله قريبا..رئيس الوزراء يتفقد كشفا أثريًا كبيرا بسقارة

موعد مع التاريخ.. رئيس الوزراء يتفقد كشفًا أثريًا يعود لـ2500 سنة قبل الإعلان عنه بسقارة| مدبولي: أفتخر بالحضارة المصرية .. العناني: افتتاح 5 متاحف قبل نهاية 2020.. شاهد

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتحدث عن تفاصيل اكتشافات سقارة ..فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى لمواطني السواحل الشمالية الغربية ..فيديو

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا : لا أجيد التحدث بالدبلوماسية عند الإساءة للرسول

جورج بوش يوجه التحية إلى ترامب بعد هزيمته أمام بايدن

بـ الأوف شولدر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها على إنستجرام

الكاف يحسمها .. لا نية لتأجيل نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك

بعد خسارته الرئاسة.. متحف مدام توسو للشمع يغير ملابس تمثال ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون أخضر.. ناهد السباعي تثير الجدل على البحر.. شاهد

بدون مكياج.. شيرى عادل تخطف الأنظار بالجمال الطبيعى.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. مع الموجة الثانية.. خطوات الحماية من فيروس كورونا.. رانيا يوسف تستعرض جمالها على انستجرام