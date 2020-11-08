الإعلان عن أكبر كشف أثري خلال أيام .. صور

تعلن وزارة السياحة والآثار، في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار "سقارة"، عن أكبر كشف أثري وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.





وأعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.



