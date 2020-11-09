وزير الأوقاف يقرر تزويد جميع الأئمة الموفدين بمختلف دول العالم بسلسلة رؤية للفكر المستنير

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تزويد جميع الأئمة الموفدين بمختلف دول العالم بسلسلة رؤية للفكر المستنير, كما سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتزويد المراكز الإسلامية في الخارج بأعداد وفيرة منها , وبخاصة “رؤية” المترجمة.

وعلل الوزير هذا القرارنظرًا لما تتضمنه سلسلة “رؤية” للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام , وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها , والتي صدر منها حتى الآن 22 إصدارًا من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب , وهناك ثلاثة إصدارات أخرى تحت الطبع , إضافة إلى صدور أربعة أعداد من “رؤية” المترجمة وهناك ستة أعداد تحت الطبع , وصدور عددين من “رؤية” للنشء , وهناك عددان تحت الطبع.

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين بأن مصر قبلة الوسطية والتسامح ، تدينًا وحضارة ، وستظل بإذن الله تعالى ، فمصر لم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو في الدين.

وأكد وزير الأوقاف في تصريح له أن الجماعات التي حاولت أن تجرف المجتمع المصري في طريقها نحو التشدد والغلو لفظها الشعب المصري بحضارته المتسامحة التي تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق تاريخ عظيم ومشرف.

وتابع جمعة: لا نستغرب عندما يأتي وزير خارجية فرنسا وغيره من كبار المسئولين ليعلنوا من مصر احترامهم للإسلام ، لأنهم يقدرون لمصر دورها الوسطي ، هذا الدور الذي تعزز كثيرًا وبرز كثيرًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله.

وقال: لنا أن نفخر بهذه الوسطية، وعلينا أن نحافظ عليها ، وأن نواجه بحسم أي محاولات لجماعات أهل الشر جَرَّ المجتمع وبخاصة الشباب منه إلى أيديولوجياتها المتشددة حفاظًا على ديننا وحضارتنا وسلام المجتمع والمنطقة والعالم.