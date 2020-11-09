أزمة في الأهلي بطولة بادجي.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي، يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن القلعة الحمراء.





وقال "فاروق"، أثناء تقديم برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "بادجي يرغب فى الاحتراف الأوروبي حال رحيله عن الأهلي، وموسيماني كان أوصى بإعارته فى الدوري المصري للحكم على مستواه".

وأضاف الإعلامي "بادجي يرفض نهائيًا اللعب فى نادٍ آخر غير الأهلي"، مشددا على أنه فى حال الاستغناء عنه سيرحل للدوريات الأوروبية أو فى أحد الدوريات الخليجية.





تلقي السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، 4 عروض محلية للإعارة في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الجهاز الفني للفريق الأحمر في خروج بادجي للإعارة ليتسنى لهم التعاقد مع صانع ألعاب من بين مرشحين على رأسهم لاعب صن داونز جاستون سيرينو.

وتأهل الأهلي للنهائي الثالث عشر في مسيرته بدوري الأبطال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتأهلة لهذا الدور، عقب اجتيازه عقبة الوداد البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة، ثم لحق الزمالك بمنافسه العتيد، بعدما عبر فريقا مغربيا آخر في المربع الذهبي للمسابقة، هو الرجاء البيضاوي، ليصعد الأبيض إلى النهائي الثامن في تاريخه بالبطولة.



