محافظ الأقصر يتفقد رصف مدخل مدينة الشمس "صور"

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، سير أعمال انشاء ورصف مدخل مدينة الشمس وربط مدخل المدينة بطريق (طيبة – المطار)، وذلك بمرافقة كل من مهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات بالمحافظة، والمهندس أشرف عبد السلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، ومحمد إبراهيم، عضو المكتب الفني للمهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير متابعة وتطوير الأداء، والمهندس علاء العطار، مدير عام التشغيل.





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وتابع محافظ الأقصر أعمال رفع أعمدة الكهرباء بالطريق الرابط بين مدينة الشمس ومدينة طيبة الجديدة حتى يتم استكمال أعمال تشغيله وافتتاحه.





كما تفقد أعمال رفع كابلات الكهرباء الجهد المتوسط المتعارضة مع أعمال توسيع ورصف طريق (المطار - طيبة) والمؤدى الى الطريق الجاري إنشاؤه والموصل للطريق الصحراوي الشرقي.





وجاءت توجيهات محافظ الأقصر بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء هذه الأعمال نظرًا لأهمية هذا المحور، والذي يعد من المحاور الرئيسية بشبكة الطرق بالمحافظة حيث يربط بين الكوبرى العلوى على النيل والقادم من محافظة أسوان إلى القاهرة والغردقة وقنا دون الدخول إلى مدينة الأقصر الأمر الذى يسهل الحركة المرورية وينظمها داخل المدينة.



