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رياضة

معسكر مغلق للمقاولون العرب بالإسماعيلية استعدادا للدوري والكونفيدرالية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:46 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، خوض معسكر مغلق لمدة أسبوع بمدينة الإسماعيلية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يسافر  المقاولون العرب  إلى الإسماعيلية بعد غد، الجمعة، استعدادا لبداية الموسم الجديد سواء على مستوى الدوري الممتاز و مباراته الأولى بالكونفدرالية الأفريقية، أمام أرتا سولار الجيبوتي، التي ستكون خلال نهاية الشهر الجاري.

وكان المقاولون قد بدأ تحضيراته للموسم الجديد، يوم الجمعة الماضي، بعدما أعطى الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، راحة سلبية، للاعبين بعد ختام الدوري الممتاز للموسم الماضي والذي احتل فيه المقاولون المركز الرابع.

ويستعد المقاولون العرب، بقوة للموسم الجديد، من أجل المنافسة على المربع الذهبي، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الموسم المقبل.

وأتم مسئولو فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، حتى الأن 3 صفقات ، هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، و أحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني نجم الترجي السابق، وأقترب بشكل كبير من إتمام صفقة أحمد عبد العزيز لاعب إنبي، وأحمد كابوريا لاعب طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضي فى المركز الرابع برصيد 54 نقطة، خلف كلا من الأهلي البطل والزمالك الوصيف ونادي بيراميد صاحب المركز الثالث.

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