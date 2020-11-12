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فن

شاهد.. أسماء جلال بـ"بيجامة" في المنزل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

شاركت الفنانة  "أسماء جلال" متابعيها  بصورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء جلال في الصورة بإطلالة شتوية جذابة بالبيجامة تبرز أنوثتها ورشاقتها.

 وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
جميلة، ربنا يحميكي، تجنني 

يذكر أن قالت الفنانة أسماء جلال: إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى.

وتابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".

أضافت "أسماء جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينة أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة أسماء جلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، وهو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

شاهد.. أسماء جلال بـ"بيجامة" في المنزل

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