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محافظات

صحة الدقهلية: تحقيق ٧٧% من المستهدف في الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس لمكافحة الديدان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،أنه في اطار تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة لكافة القطاعات بضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال فقد تم تحقيق نسبة ٧٧% من اجمالي المستهدف حتى الآن من الحملة القومية للتجريع ضد الطفيليات المعوية. 

وأضاف مكي،أن الحملة تستهدف حوالي مليون  تلميذ من  تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الاول الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي ومرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2020-2021 والتي بدأت في 9نوفمبر 2020 وتستمر  حتى 19 نوفمبر 2020  . 

واشار الى ان هدف الحملة هو خفض معدل انتشار الديدان المعويه بين تلاميذ المدارس حيث يتم ذلك بتجريع تلاميذ المدارس بالمرحله الابتدائيه و رياض الاطفال بجميع المدارس في جميع انحاء محافظة الدقهلية بجرعة واحدة من اقراص المبندازول لخفض معدل انتشار الديدان المعويه بين التلاميذ . 

وأوضح أن التجريع يتم تحت الاشراف المباشر للطبيب  من خلال فرق طبية مدربة مشددا على ضرورة التزام الفرق بارتداء الزى والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية والتباعد الاجتماعي.
صحة الدقهلية: تحقيق ٧٧% من المستهدف في الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس لمكافحة الديدان
صحة الدقهلية: تحقيق ٧٧% من المستهدف في الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس لمكافحة الديدان
صحة الدقهلية: تحقيق ٧٧% من المستهدف في الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس لمكافحة الديدان
صحة الدقهلية: تحقيق ٧٧% من المستهدف في الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس لمكافحة الديدان
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