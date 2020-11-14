فحص 3755 مريضا ضمن حملة تحليل الفيروسات قبل التداخلات الجراحية وغير الجراحية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم عما تم تحقيقه منذ بدء فعاليات الحملة القومية لفحص وتحليل الفيروسات "فيروس C وفيروس B والعوز المناعي" قبل التداخلات الجراحية وغير الجراحية، حيث تم تحقيق المسح لجميع مرضى تلك التداخلات بواقع إجمالي 3755 مريضا منهم 237 مريضا إيجابيا و3518 مريضا سلبيا.



وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وامتدادا للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن المسح تم على أيدي فرق طبية مدربة بالمستشفيات مع توافر كل المستلزمات والكواشف اللازمة لإجراء التحاليل.





وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحويل المرضى الايجابيين لوحدات علاج الفيروسات لاستكمال باقي الفحوصات وتلقى العلاج اللازم وذلك بالمجان ضمن فعاليات المبادرة مضيفا أن هذه الحملة القومية بدأت من الاثنين الموافق 14 سبتمبر بجميع نقاط المسح على مستوى المحافظة بجميع مستشفيات الدقهلية.



وأوضح وكيل الوزارة أن صحة الدقهلية حريصة على تقديم أعلى خدمة طبية لمواطنيها، وذلك كعهدهم بنا في جميع المبادرات الرئاسية والحملات القومية.