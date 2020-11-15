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فن

نجم مصر.. أحدث ظهور لـ عمر كمال من دبى.. شاهد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له من دبى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا يوفقك - نجم مصر - منور دبى ياعالمى

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وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.

 

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.

 

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