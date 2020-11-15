نجم مصر.. أحدث ظهور لـ عمر كمال من دبى.. شاهد

نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له من دبى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يوفقك - نجم مصر - منور دبى ياعالمى
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عمر كمال يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابع: اديني فلوسك وأديك راحة بالي
وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.
وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يوفقك - نجم مصر - منور دبى ياعالمى
اقرا ايضا :
عمر كمال يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابع: اديني فلوسك وأديك راحة بالي
وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.