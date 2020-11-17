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برلمان

رئيس الشيوخ يستقبل رئيس البرلمان العربي ووفدا رفيع المستوى

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:13 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى
يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والنائب الأول للبرلمان العربي ووفدا رفيع المستوى من البرلمان العربي لتهنئة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوليه رئاسة المجلس.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.

وكان ابرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس البرلمان على عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة «عبد الرازق» بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .

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