جهود أمنية لكشف غموض حادث اختفاء فتاتين بالقليوبية

تكثف أجهزة الامن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة إختفاء فتاتين من قرية كفر طحا مركز شبين القناطر حيث خرجتا للعمل يوم الخميس الماضي ولم تعودا حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بتلقيه بلاغا بتغيب كلا من إسراء حمدي وأنجي النحال 17 عاما من قرية كفر طحا خلال خرجوهما للعمل وعدم عودتهما حتى الآن.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية حيث بدأ رجال المباحث في وضع خطة بحث هادفة للوصول لمصير الفتاتين وخط سيرهما خلال خروجهما من القرية.





وبسؤال والد الفتاة أكد أن ابنته خرجت منذ الساعة السابعة صباحا يوم الخميس الماضي لتذهب للعمل ولم تعد حتى الأن، مشيرا الى أنه قام بالسؤال عنها عند الأقارب والأصدقاء ولم يعثر عليها.





وأضاف أن ابنته خرجت للعمل في موعدها الطبيعي يوم الخميس ولم تعد وكانت بصحبة إحدى صديقاتها تدعي أنجي النحال ولم تعد هي أيضا مشيرا أنه لم يصل إلى أي معلومة عن ابنته.





وفي سياق متصل نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي على صفحات مدينة شبين القناطر صورا للفتاه المتغيبة لمساعده أسرتها في الوصول إليها وسط دعوات الكثيرين بعودتها بسلام وأمان.





من ناحية اخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة مدير شركة مصر بالعبور مقتولا داخل مكتبه بطلق نارى.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعى لكشف غموض الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث لتحديد ملابساته وسؤال العاملين بالمكتب وأقارب القتيل.





وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة "جمال م" 60 سنة مدير شركة مصر بالعبور، جثة هامدة إثر طلق نارى بالصدر داخل مكتبه.





وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين أنه تم العثور على الجثة داخل شركة مصر بالعبور بجوار شركة مخلوف وأنها لمدير الشركة وتجرى أجهزة الأمن تحريات واسعة لكشف غموض الحادث وفحص كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.





وتحفظت النيابة على الجثة وأمرت بندب الطب الشرعى لفحصها والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت سؤال العاملين بالمكتب وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة.