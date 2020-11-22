والد حازم ضحية السرعة الجنونية بـ شبرا: عايز حق ابني اللى راح

"حسبى الله ونعم الوكيل .. حرمونى من اول فرحتى .. حازم ده اول فرحة ليا ولامه" بهذه الكلمات بدأ والد الطفل حازم ياسر ضحية سيارة مسرعة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حديثه.





وقال ياسر محمد: حازم ابنى ربنا يرحمه كان عنده 8 سنوات ويوم الواقعة خرج لشراء حاجة وفوجئنا بعدها بدقائق بصراخ بصوت عالى.. فى عربية صدمت طفل صغير ".





وتابع: "خرجنا من المنزل مسرعين لترى عينى نجلى غارقا فى دمائه على الطريق حيث صدمه سائق كان يقود سيارة ميكروباص بسرعة زائدة بشارع التوحيد بشبرا الخيمة.





وأشار والد الطفل إلى أن السائق المتهور كان يسير بسرعة جنونية رغم وجود مطب صناعى فى المكان الذى شهد الواقعة حيث هشم رأس طفله بلا رحمة، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين فى مثل هذه الحوادث البشعة.





وأوضح أن حازم ابنه الأكبر وأول فرحته ولديه طفل آخر يدعى محمد، مؤكدا أن السائق كان يقود السيارة بدون أوراق أو رخصة وهو ما يعرض الكثير ليقعوا ضحايا لهم ويفر الجناة هاربين بلا أدنى عقوبة.





وأمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في مصرع طفل، صدمه بسيارة ميكروباص كان يقودها بسرعة كبيرة ما أدى إلى تهشم رأس الطفل.





وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل المتوفى والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم.

بالفحص والانتقال تبين وفاة طفل يدعى "حازم"، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر قيام سائق سيارة ميكروباص بدهسه، أثناء سيره بسرعة زائدة، تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.





من ناحية أخرى تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شاب ألقى بنفسه فى النيل بمنطقة باسوس فى القناطر الخيرية ولقى مصرعه وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير الأمن إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر يفيد تلقيه بلاغا بقيام شخص بالانتحار بإلقاء نفسه من فوق كوبرى على الطريق الدائرى بمنطقة باسوس فى النيل.





وانتقل العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة.

وتبين أنها لشاب يدعى " محمد ر ب " 22 سنه صاحب ورشة ملابس ويرتدى ملابسه كاملة وتم التعرف عليه من قبل أهليته ونقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.