إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم بالقليوبية

أصيب 9 أشخاص فى حادثى تصادم على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع بمحافظة القليوبية





وتبين ان الحادث الأول وقع بدائرة مركز طوخ حيث أصيب 7 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بثلاجة العابد القديمة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان بلتان اتجاه بنها وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية بإصابة 7 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بثلاجة العابد القديمة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان بلتان اتجاه بنها وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي.

كما شهدت منطقة ميت نما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي التابعة لمركز ومدينة قليوب إصابة شخصين نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ركاب، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية بإصابة شخصان أثر حادث تصادم سيارة نقل ركاب بهما بطريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرب من ميت نما التابعة لمدينة قليوب تم نقل المصابين للمستشفي قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

كما قام رجال المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب برفع وتجنيب السيارة وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين لمنع التكدس المرورى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.





من ناحية اخرى أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في مصرع طفل، صدمه بسيارة ميكروباص كان يقودها بسرعة كبيرة ما أدى إلى تهشم رأس الطفل.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل المتوفى والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم.

بالفحص والانتقال تبين وفاة طفل يدعى "حازم"، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر قيام سائق سيارة ميكروباص بدهسه، أثناء سيره بسرعة زائدة، تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.