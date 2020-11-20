حبس سائق دهس طفلا بشبرا الخيمة بسبب السرعة الزائدة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في مصرع طفل، صدمه بسيارة ميكروباص كان يقودها بسرعة كبيرة ما أدى إلى تهشم رأس الطفل.









وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل المتوفى والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم.





بالفحص والانتقال تبين وفاة طفل يدعى "حازم"، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر قيام سائق سيارة ميكروباص بدهسه، أثناء سيره بسرعة زائدة، تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.





من ناحية أخرى تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شاب ألقى بنفسه فى النيل بمنطقة باسوس فى القناطر الخيرية ولقى مصرعه وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير الأمن إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر يفيد تلقيه بلاغا بقيام شخص بالانتحار بألقاء نفسه من فوق كوبرى على الطريق الدائرى بمنطقة باسوس فى النيل.





وانتقل العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة.





وتبين أنها لشاب يدعى " محمد ر ب " 22 سنه صاحب ورشة ملابس ويرتدى ملابسه كامله وتم التعرف عليه من قبل أهليته ونقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





كما نجحت أجهزة مديرية أمن القليوبية من كشف غموض واقعة اختفاء طفل بالخانكة أثناء عودته لمنزله بعد انتهائه من درس خصوصي حيث تبين خطف الطفل على يد أحد أقاربه بمعاونة آخرين لطلب فدية من والده 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي مدير أمن القليوبية بلاغا من والد طفل 8 سنوات باختفاء نجله عقب خروجه من المنزل لدرس خصوصي وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.





وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمة والدة الطفل وفني كهرباء وسائق توك توك وجرى ضبط المتهمين واعترفوا بجريمتهم وأكدوا في معرض اعترافاتهم أنهم كانوا يمرون بضائقة مالية بسبب تراكم الديون عليهم ومحاولتهم تدبير أموال بسرعة لسداد الديون.