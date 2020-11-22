علاج تآكل الفقرات والتهاب العظام والعمود الفقري

تآكل الفقرات، عبارة عن (عدوى والتهاب العظام وتاكل الفقرات ) وهى حالة تسبب تاكل الفقرات، وهي عدوى نادرة تتركز في العمود الفقري، حالات تآكل الفقرات، نادرة جدًا لدرجة أنها تشكل 2٪ -4٪ فقط من جميع التهابات العظام، يمكن تصنيف العدوى على أنها حادة أو مزمنة اعتمادًا على شدة بداية الحالة





و يعاني المرضى غالبًا من نتائج أفضل من أولئك الذين يعانون من الأعراض المزمنة التي تتميز بها المرض. على الرغم من وجود التهاب العظم والنقي الفقري في المرضى عبر مجموعة واسعة من الأعمار ، يتم الإبلاغ عن العدوى بشكل شائع عند الأطفال الصغار وكبار السن. غالبًا ما يهاجم التهاب العظم والنقي الفقري فقرتين و ضيق الفقري المقابل ، مما يتسبب في تضييق المساحة بين الفقرات، وأحيانا يسبب تاكل الفقرات، يعتمد تشخيص المرض على المكان الذي تتركز فيه العدوى في العمود الفقري ، والوقت بين البداية والعلاج ، والطريقة المستخدمة لعلاج المرض.

علاج تآكل الفقرات بالاعشاب

قد تكون بعض الأعشاب والتوابل أيضًا مضادة للالتهابات ، بما في ذلك:

الثوم: تظهر بعض المركبات الموجودة في الثوم خصائص مضادة للالتهابات ، وفقًا لتجربة عشوائية من عام 2009.

الزنجبيل: لقد استخدم الناس الزنجبيل كعلاج مضاد للالتهابات لعدة قرون. الأبحاث الحديثة تدعم هذا.

الكركم: أحد المكونات الرئيسية في الكركم هو الكركمين ، وهو مركب قد يساعد في تقليل الالتهاب .

علاج تآكل الغضاريف العمود الفقري

تعتمد خيارات علاج التهاب العظم والنقي الفقري على شدة الإصابة. نظرًا لأن استخدام المضادات الحيوية الوريدية يبدو أنه يقضي على العامل الممرض المسؤول في معظم حالات التهاب العظم والنقي الفقري ، غالبًا ما يحاول الأطباء التدخل غير الجراحي قبل التفكير في الخيارات الجراحية للعلاج.



تدخل غير جراحي تعديل

غالبًا ما يكون التدخل غير الجراحي مرغوبًا فيه لأنه يقل مخاطر تعرض الجسم لمزيد من العدوى التي يمكن أن تحدث إذا تعرض الجسم بشكل غير ضروري لمسببات الأمراض الخارجية الأخرى أثناء الجراحة. يمكن وصف المضادات الحيوية داخل الجلد لقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للعدوى. تُعطى هذه المضادات الحيوية بمعدل مستمر لفترة زمنية متفاوتة ، تتراوح من أربعة أسابيع إلى عدة أشهر. تختلف النتائج بالنسبة للمرضى الذين يخضعون للتسريب داخل الجلد وفقًا لعوامل مثل العمر وقوة جهاز المناعة ومعدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR). إذا فشل التدخل عن طريق المضادات الحيوية ، يتم توجيه المرضى نحو خيارات العلاج الجراحي.

تدخل جراحي تعديل

قد تكون الجراحة مطلوبة للمرضى الذين يعانون من حالات متقدمة من التهاب العظم والنقي الفقري. اندماج العمود الفقري هو نهج شائع لتدمير الكائنات الحية الدقيقة المسببة للمرض وإعادة بناء أجزاء العمود الفقري التي فقدت بسبب العدوى. يمكن الاقتراب من الاندماج من الأمام أو الخلف أو كليهما ، اعتمادًا على مكان الإصابة في منطقة العمود الفقري. تتضمن عمليات اندماج العمود الفقري تنظيف المنطقة المصابة من العمود الفقري وإدخال أدوات لتثبيت الفقرات والأقراص، غالبًا ما تتضمن هذه الأجهزة ترقيع العظام المأخوذة من مناطق أخرى من الجسم أو من بنك العظام ، حيث يتم حصاد شظايا العظام من المتبرعين المتوفين، يتم تأمين الترقيع العظمي الجديد في منطقة العمود الفقري المناسبة من خلال استخدام قضبان ومسامير داعمة ، ومعظمها مصنوع من التيتانيوم. تعمل قضبان هذه المادة على تعزيز التئام واندماج العظام بشكل أكثر كفاءة من قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ كما أنها أكثر وضوحًا في التصوير بالرنين المغناطيسي.







علاج يساعد على بناء تآكل الغضروف



التهاب الفقار اللاصق هو حالة التهابية مزمنة ونوع من التهاب المفاصل. عادة ما يسبب الألم والتصلب وقلة الحركة في العمود الفقري. ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر أيضًا على المفاصل الأخرى. قد يجد بعض الأشخاص تخفيف الأعراض عن طريق إجراء تغييرات في النظام الغذائي ، على الرغم من أن الأدلة التي تدعم ذلك محدودة.

لا يوجد علاج حاليًا لالتهاب الفقار اللاصق . ومع ذلك ، فإن الحصول على تشخيص مبكر واستخدام تقنيات الإدارة المناسبة يمكن أن يساعد الشخص على التعامل مع الأعراض وتقليل خطر حدوث مضاعفات.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن أن تؤثر الاختيارات الغذائية على التهاب الفقار اللاصق ، والأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها ، والمضاعفات التي يمكن أن تثيرها هذه الحالة.



التهاب الفقار اللاصق والنظام الغذائي

البحث في ما إذا كان النظام الغذائي يؤثر على التهاب الفقار اللاصق محدود.

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد للأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق ، إلا أن تناول أطعمة معينة قد يساعد الأشخاص في التكيف مع الحالة. يمكن أن تؤثر الأطعمة المختلفة على وزن الجسم ، على سبيل المثال ، وقد تلعب أيضًا دورًا في الالتهاب .



التهاب الفقار اللاصق وإدارة الوزن

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب الفقار اللاصق ، حيث يؤدي الوزن الزائد إلى الضغط على عظام ومفاصل الجسم. هذا يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ.

زيادة الوزن هي أيضًا عامل خطر للإصابة بالفُصال العظمي.

النظام الغذائي والالتهابات

قد يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تقليل الالتهاب في الجسم. الأطعمة في هذا النوع من النظام الغذائي مماثلة لتلك الموجودة في حمية البحر الأبيض المتوسط .

توصي مؤسسة التهاب المفاصل الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات. قد تفيد هذه الأطعمة أيضًا المصابين بالتهاب الفقار اللاصق ، وهي حالة التهابية مماثلة.

الأطعمة والعناصر الغذائية المفيدة

قد يجد الأشخاص المصابون بالتهاب الفقار المقسط أن الأطعمة والعناصر الغذائية في هذا القسم يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحالة.

ومع ذلك ، نصح أحد المراجعات لعام 2018 بأن هناك أدلة محدودة للغاية تدعم الارتباط بين النظام الغذائي والتهاب الفقار اللاصق. كانت العديد من الدراسات صغيرة جدًا وغير موثوقة لتأكيد أي استنتاجات.

يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق محاولة استخدام النظام الغذائي جنبًا إلى جنب مع العلاجات التقليدية لتقليل الأعراض. ما لم يكن الشخص يعاني من عدم تحمل أو حساسية ، يجب أن تكون هذه التغييرات الغذائية آمنة للمحاولة.

ألاحماض الدهنية أوميغا -3

تشير مراجعة عام 2012 للأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بهذه الدهون الأساسية له تأثير إيجابي ثابت ولكنه متواضع على التهاب المفاصل المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

الأطعمة التالية هي مصادر جيدة لأحماض أوميغا 3 الدهنية:

بذور الشيا

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة

بذور الكتان

زيت بذور الكتان

عين الجمل

ومع ذلك ، تمت هذه المراجعة منذ بعض الوقت ، وشكلها محدود. لهذا السبب ، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد مدى فعالية أحماض أوميغا 3 الدهنية في الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق.

فواكه وخضراوات

يضمن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كل يوم تناول كميات كبيرة من العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة. تميل هذه الأطعمة أيضًا إلى أن تكون منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف.

وتوصي الجمعية الوطنية لمرض التهاب الفقار اللاصق في المملكة المتحدة بتناول الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة. تحتوي على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في الحماية من الأمراض.

كل الحبوب

الحبوب الكاملة - بما في ذلك الأرز البني والذرة والكينوا والحنطة السوداء ودقيق الشوفان - غنية بالألياف والعناصر الغذائية. وفقًا لتحليل تلوي عام 2018 ، قد تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

ومع ذلك ، قد يجد بعض الناس أن الحبوب التي تحتوي على الغلوتين - مثل القمح والجاودار والشعير - تؤدي إلى ظهور أعراض التهاب الفقار اللاصق.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يؤدي التهاب الفقار اللاصق إلى إضعاف العظام ، وهذا هو سبب أهمية الأطعمة الغنية بالكالسيوم. الكالسيوم هو ضروري لتحسين قوة العظام . تشمل مصادر الغذاء الغنية بالكالسيوم ما يلي:

الخضر الورقية الداكنة ، مثل الجرجير واللفت

بروكلي

الملفوف الصيني

منتجات الألبان قليلة الدسم

حليب نباتي محصن

لوز

السردين المعلب بالعظام

التوفو المقوى

الحبوب المدعمة

فيتامين د

يسمح فيتامين د للجسم بامتصاص الكالسيوم وهو عنصر غذائي حيوي آخر لصحة العظام.

تشير مراجعة واحدة عام 2015 لتقارير الأبحاث إلى أن المستويات الأعلى من فيتامين د ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب الفقار اللاصق. أيضًا ، الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين (د) هم أقل عرضة للإصابة بالأعراض المرتبطة بالحالة.

يحصل الجسم على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس ومن الأطعمة مثل:

سمك و مأكولات بحرية

صفار البيض

زيت كبد سمك القد

المنتجات المدعمة ، مثل العصائر والحبوب ومنتجات الألبان والحليب النباتي والتوفو

علاج تآكل الفقرات الرابعة والخامسة

أحد التحديات الرئيسية في علاج DDD هو أنه حالة واسعة النطاق تؤثر على الجميع بشكل مختلف تمامًا. يقول جيسون إم هايسميث ، طبيب أعصاب في تشارلستون برين آند سبين في تشارلستون ، ساوث كارولينا: "إن DDD هو تشخيص غامض بدون مسببات محددة ولا علاج رائع" .

يمكن تخفيف العديد من أعراض DDD بأساليب بسيطة. تندرج هذه تحت مظلة "العلاج المحافظ" ، لأنها لا تنطوي على جراحة.

العلاجات غير الدوائية. لا يتطلب الشعور بالتحسن الأدوية دائمًا. قد تتحسن أعراضك مع:

الراحة والثلج في حالات آلام الظهر الحادة

تمتد

علاج بدني

تدليك

العلاج بالحرارة: ضمادات التدفئة ، أو العبوات ، أو الاستحمام الدافئ والحمامات

العناية بتقويم العمود الفقري

يوجا

الأدوية. اعتمادًا على مكانك على مقياس الألم ، قد يوصي طبيبك بالعقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أو الأدوية الموصوفة.

الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي تصرف بوصفة طبية أو الأدوية المضادة للالتهابات (المسكنات) ، والتي تشمل الإيبوبروفين ( أدفيل ) والنابروكسين ( أليف )

مسكنات الألم الأفيونية (المخدرة) لتخفيف الآلام الشديدة على المدى القصير

مرخيات العضلات ، إذا كنت تعاني من تشنجات عضلية بسبب DDD

الحقن العلاجية. عندما تحتاج إلى راحة أكثر مما تحصل عليه من الأدوية الفموية والعلاجات غير الدوائية ، فإن الحقن عادة ما تكون الخطوة التالية. بالنسبة لـ DDD ، تشمل هذه:

حقن الكورتيكوستيرويد فوق الجافية ، حيث ينتقل دواء قوي مضاد للالتهاب (الكورتيكوستيرويد) إلى المساحة المليئة بالسوائل حول الحبل الشوكي

الكتل العصبية ، حيث ينتقل دواء مسكن للألم مباشرة إلى العصب

حقن نقطة الزناد ، حيث ينتقل دواء مسكن للألم إلى العضلة المجاورة

العلاج فردي للغاية، ما يصلح لشخص واحد قد لا يعمل مع الآخر ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض التجربة والخطأ قبل أن تصل إلى نظام علاج يساعد في تخفيف أعراضك المحددة.

علاج تآكل الفقرات العنقية



العلاجات غير الجراحية لتآكل الفقرات، خلال فترة التعافي ، قد يوصي طبيبك بالراحة أو تقييد النشاط. قد تحتاج إلى الراحة في الفراش لبضعة أيام لتخفيف الضغط عن أعصابك - لكنك لن تكون في السرير لأكثر من بضعة أيام. لم يعد يُنصح بالراحة الطويلة في الفراش لألم الظهر. يُفضل ممارسة النشاط الخفيف لتحسين الشفاء ، وقد يقترح طبيبك المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة. لمساعدتك على الشفاء ، قد يُطلب منك ارتداء دعامة لدعم الظهر.

تقلل العوامل المضادة للالتهابات التورم بينما تخفف الألم.

يمكن وصف مسكنات الألم الأفيونية للألم الشديد ولكن قصير العمر (الألم الحاد).

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) متاحة بدون وصفة طبية ، ولكن من الحكمة مناقشة استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مع طبيبك حيث أنها معرضة لخطر نزيف المعدة والآثار الجانبية الأخرى.

الأدوية المستخدمة في علاج تآكل الفقرات

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)

مسكنات الآلام

مرخيات العضلات

حقن العمود الفقري (التخدير ، الكورتيكوستيرويدات)

مضادات الاكتئاب

مساعدات النوم

قد تفكر أيضًا في الذهاب إلى معالج فيزيائي أو مقوم العظام أو أخصائي العلاج بالإبر .

إذا لزم الأمر ، سوف يحيلك طبيبك إلى معالج فيزيائي. يشمل العلاج الطبيعي العلاجات السلبية مثل البرودة أو الحرارة وتدليك الأنسجة العميقة والتحفيز الكهربائي والموجات فوق الصوتية. تساعد هذه العلاجات في إعدادك للتمرين العلاجي - الجزء النشط من العلاج الطبيعي.

قد يكون التلاعب بالعمود الفقري من قبل مقوم العظام الذي يستخدم تعديلات لطيفة للمساعدة في استعادة وظيفة العمود الفقري أفضل من العلاج.

يمكن أن يسيطر الوخز بالإبر على الألم ، ولكن يجب أن يقترن بعلاجات أخرى ،

تآكل الفقرة الخامسة

الأفضل تصور الانزلاق إلى الأمام على صورة شعاعية جانبية ويتم تصنيف مقدار الانزلاق بواسطة نظام Meyerding ( الشكل 3 ): 17 يتم تقسيم العجز العلوي إلى أربعة أرباع متوازية ويتم حساب درجة الانزلاق من المسافة التي تكون فيها الحافة الخلفية من الفقرة القطنية الخامسة قد تحولت على الحافة الخلفية للعجز بالنسبة للعرض الكلي للعجز العلوي. الدرجة الأولى هي تحول أقل من 25٪ ، الدرجة الثانية بين 25 و 50٪ ، الدرجة الثالثة بين 50 و 75٪ والرابعة أكثر من 75٪.

الشكل 3 . درجات انزلاق الفقار (من Meyerding). 17

يؤكد بعض المؤلفين أن هناك اختلافًا كبيرًا في القياسات عندما يتم أخذ الصور الشعاعية مع المريض في وضع راقد بدلًا من وضع منتصب. 18

النتائج السريرية

يجب التأكيد على أن معظم حالات الانزلاق الفقاري لا تظهر عليها أعراض. حتى حالات النزوح الشديدة قد تكون موجودة في المرضى النشطين للغاية ، دون أدنى إزعاج. في دراسة إشعاعية لـ 996 مريضًا بالغًا يعانون من آلام أسفل الظهر ، وجد MacNab انزلاق الفقار في 7.6٪ فقط ، وهو ليس أعلى بكثير من السكان ككل (4-6٪). 19 لذلك يجب توخي الحذر قبل إرجاع آلام الظهر أو عرق النسا إلى الانزلاق الفقاري ، ولا يشير العرض الإشعاعي للعيب في مريض يعاني من آلام الظهر دائمًا إلى اكتشاف مصدر الأعراض. 20 ، 21

الانزلاق الفقاري يمكن أن تنتج آلام الظهر أو عرق النسا بطريقتين: الانزلاق الفقاري كأساس للقرص الآفة الثانوية والانزلاق الفقاري نفسه مما تسبب الأعراض.

الانزلاق الفقاري مع آفة ثانوية للقرص

في وقت مبكر من عام 1945 ، ذكر كي أن الأعراض في الانزلاق الفقاري ناتجة في كثير من الأحيان عن آفة القرص أكثر من انزلاق الفقرة. 22 السمات السريرية هي نفسها تمامًا كما هو الحال في المرضى الذين لا يعانون من انزلاق الفقار ، ولا يوجد شيء في التاريخ أو الفحص السريري يثير الشك ، باستثناء بعض المخالفات في العمليات الشوكية عند الفحص. تكشف الصور الشعاعية التي يتم إجراؤها في الوضع المنتصب عن الانزلاق. من الواضح أن إدارة آفات القرص التي تحدث في العمود الفقري التعويضي هي نفسها تمامًا مثل تلك التي لا تحتوي على عيوب عظمية. ربما يكون الاختلاف الوحيد هو المسؤولية عن التكرارالنزاعات الحادة أو المزمنة. كما هو الحال في الأشكال الأخرى من عدم الاستقرار القطني ، يمكن أن يكون لحقن المصلب نتائج وقائية جيدة بعد إجراء التخفيض.

انزلاق الفقار في حد ذاته يسبب الأعراض

يمكن أن يسبب الانزلاق الفقاري آلام الظهر وعرق النسا. الأول له خصائص الرباط الوضعي: يكون الألم مركزيًا ، وأحيانًا مع إشعاع غامض وثنائي على أسفل الظهر. يرتبط الانزعاج بالحفاظ على وضع معين أكثر من المجهود. أعراض الجافية غائبة. لا توجد علامات أو أعراض مفصلية ؛ الحركة القطنية ممتلئة وغير مؤلمة. علامات الجذر غائبة أيضًا. الاكتشاف السريري الوحيد هو عدم انتظام عظمي محسوس في العمليات الشوكية. العلاج هو علاج آلام الظهر الرباطية ويتكون من حقن تصلب.

عرق النسا الفقاري يشبه إلى حد كبير تضيق العطلة الجانبي الثنائي لكن المريض أصغر بكثير. يظهر الألم المتزايد والتنمل في وضعية الوقوف وقد يجبر المريض على الجلوس أو الاستلقاء مما يؤدي إلى اختفاء الأعراض. أعراض الجافية غائبة. يكشف الفحص السريري القليل: هناك نطاق طبيعي للحركة بدون ألم. لم يتم العثور على علامات الجذر ، مثل رفع الساق المستقيمة الإيجابي أو الضعف أو فقدان الحواس.

سبب الألم الوركي في الانزلاق الفقاري غير معروف. الفرضيات المختلفة هي:

•

تسحب الحركة الأمامية للفقرات السمعية جذور الأعصاب ، والتي تتشابك بشكل مؤلم مع الرف الذي تشكله الفقرة المستقرة



•

قد تتشكل كتلة ليفية غضروفية ، مع أو بدون عظيمات صغيرة ، عند الخلل في الجزء بين المفصل. الالتصاقات حول جذر العصب ونتيجة الضغط. 24



مع هبوط الجسم الفقري للأمام وللأسفل ، تنزل العنيقات على جذور الأعصاب وتثبِّتهم أثناء خروجهم من خلال الثقبة. 19



يؤدي الانزلاق الأمامي للجسم الفقري إلى تحريك العمليات العرضية في اتجاه للأمام وللأسفل ، مما يسمح بقرص جذور L5 بين العجز والعملية العرضية ("البعيد" 25 ).

علاج او معاملة

المرضى الذين يعانون من انزلاق الفقار عن طريق الخطأ لا يحتاجون إلى علاج. إذا كان الألم ناتجًا عن آفة ثانوية في القرص ، فيتم علاج المريض بالإجراءات العادية المستخدمة في المشاكل القرصية أو المفصلية: التلاعب أو الجر أو التخدير فوق الجافية . ومع ذلك ، فإن المسؤولية عن التكرار بعد العلاج الناجح تزداد كثيرًا وفي المرضى الذين يعانون من الانزلاق الفقاري وآفة القرص ، فإن الإزاحة ستظهر مرة أخرى. في هذه الحالات ، يتم استخدام حقن المصلب كإجراء وقائي.

يجب دائمًا علاج الانزلاق الفقاري الذي يسبب بحد ذاته ألمًا قطنيًا بدون جراحة. غالبًا ما تعطي الحقن المصلبة للأربطة نتائج جيدة.

إذا كان ألم الساق يمثل مشكلة كبيرة ، فإن تسلل جذر العصب يمكن أن يلغيه. يمكن أيضًا نصح المريض بارتداء مشد أثناء ممارسة نشاط شاق في بعض الأحيان. إذا كان لا يمكن القضاء على آلام الجذور من خلال هذه التدابير المحافظة ، ينبغي النظر في الجراحة. يمكن أيضًا التفكير في التدخل الجراحي إذا كان التخليق تقدميًا أو كان المريض يقدم درجة Meyerding من الدرجة الثالثة أو الرابعة. المعيار الذهبي للعلاج الجراحي هو الدمج في الموقع. 26 وقد أدت التقنيات المختلفة للاندماج إلى نتائج مختلطة ومتغيرة 27-29 ، وإمكانية حدوث مضاعفات. 30 في الآونة الأخيرة ، تمت التوصية بالحد من التركيب والتثبيت ، سواء عن طريق الاندماج الجانبي الثنائي أو الاندماج بين الجسم. 31 ، 32

ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أنه حتى في حالة الإقلاع من الدرجة الثالثة والرابعة ، فقد تم وصف النتائج الجيدة بعد العلاج غير الجراحي. 33 ابيل وآخرون . ذكرت 34 عن النتائج طويلة المدى (40 عامًا) بعد العلاج الجراحي وغير الجراحي للصف الأول والصف الثاني من انزلاق الفقار. من بين المرضى الذين تم علاجهم بشكل متحفظ ، عمل الجميع بشكل جيد. من بين أولئك الذين خضعوا للجراحة ، اقتصرت النتائج السيئة على المرضى الذين فشل الاندماج لديهم ، وتطور داء المفصل الكاذب (40٪). فرينيرد وآخرون 35ذكر أن العلاج الجراحي لانزلاق الفقار منخفض الدرجة لا يبدو أنه يعطي نتائج أفضل من العلاج المحافظ. ومع ذلك ، فقد خلصت الدراسات المستقبلية الحديثة إلى أن العلاج الجراحي للانزلاق الفقاري عند البالغين يحسن الوظيفة ويخفف الألم بشكل أكثر كفاءة من برنامج التمرين. 36،37







تآكل الفقرة الخامسة

قال عبد الله سلام، مدرب الأحمال البدنية، إن مشكلة آلام الظهر شائعة بشكل كبير ويعانى منها جميع الفئات العمرية وليست مقتصرة فقط على كبار السن.

وأوضح مدرب الأحمال البدنية خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن آلام الظهر تنتج بسبب عاملين أساسيين أولهما الطريقة الخاطئة للجلوس ومنها الانحناء ، أو حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة تؤثر بدورها على فقرات العمود الفقرى.

ولفت عبد الله سلام ، إلى أن توزيع الأحمال بطريقة متساوية تجنب الفرد الضغط على فقرات العمود الفقرى والتعرض لآلام الظهر.

وأشار إلى أن العامل الثانى لمشكلة آلام الظهر هى الرياضة المفاجئة مثل القفز دون تسخين للعضلات أو حمل أوزان ثقيلة فى مراكز الألعاب الرياضية وهو ما يؤثر بدوره على فقرات الظهر.

وتابع عبد الله سلام، أن حمل الأشياء الثقيلة بصورة خاطئة، أو حمل الأوزان والجلوس بطريقة خاطئة تسبب تآكل غضاريف العمود الفقرى.