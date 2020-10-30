انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

يعاني البعض من آلام في الظهر ، يظن الكثير أن تلك الآلام بسبب الجلوس في وضعيات خاطئة ، وبالفعل قد يكون بعضها ناتج عن ذلك السبب ، إلا أن الأطباء فجروا مفاجأة بشأن الاعراض التي تصيب العمود الفقري التي قد تكون مؤشر لما هو أسوأ.





حسب ما ورد في "ديلي ميل"، فإن الأطباء وجدو أن آلام العمود الفقري قد تكون علامة من أهم علامات إصابة الجهاز التنفسي في الجسم بالسرطان.





أوضح الأطباء أن الإنسان يشعر فجأة بآلام شديدة في ظهره، ويظن الكثير أنه ألم بسيط، ولكن معظم الحالات التي اكتشفها الأطباء كانت تعاني من نفس الأعراض وهي آلام أسفل الظهر وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد ، و صدموا بعدها بأنهم مصابون بسرطان الرئة .





ينصح الأطباء بزيارة الطبيب فور الشعور بآلام شديدة في الظهر، للتأكد من أن الأعراض بسيطة وليست سوى فقرات في العمود الفقري تحتاج للعلاج و ليس ورما خبيثا ينمو داخل الجسم.