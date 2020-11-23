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فن

سميرة سعيد تنعى الموسيقار طارق عاكف: فجعت بوفاة فنان موهوب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:15 م
طارق عاكف
طارق عاكف
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ندى فكري

نعت الفنانة سميرة سعيد الموسيقار طارق عاكف الذي وافته المنية صباح اليوم. 


ونشرت سميرة سعيد صورة له، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام، وعلقت قائلة: "فجعت بوفاة فنان موهوب.. كان له معي ومع فنانين كبار نجاحات كبيرة وعظيمة.. رحمك الله واسكنك فسيح جناته #طارق_عاكف". 


كانت الفنانة أنغام أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام نبأ وفاة الملحن الكبير طارق عاكف.


ونشرت أحلام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: "#طارق_عاكف في ذمة الله .. زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".


ونعت الفنانة لطيفة الموسيقار الكبير طارق عاكف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها بإنستجرام صورة تجمعها بالموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى الحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض .اعزى نفسي وكل اهلك البقاء لله".


وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ربنا يرحمه ويغفر له" و"البقاء لله" و"ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و"انا لله وانا اليه راجعون" و"ربنا يصبرك".


كما نعت الفنانة صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، الموسيقار الكبير طارق عاكف.


ونشرت الفنانة صابرين عبر حسابها بإنستجرام صورة الموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة :الله يرحمك إنا لله وإنا اليه راجعون #طارق_عاكف الموسيقار والموزع الكبير والقريب وعشرة العمر والأخلاق خبر حزييييين البقاء والدوام لله فضلا وليس امرا الرجاء الدعاء له.


وكانت أحدث أعمال صابرين، الفنية مشاركتها في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضاني 2020، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات. 


المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.


وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على يوتيوب.


ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".


وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.

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