أول لقاء لـ بايدن عقب إعلان بدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن إجرائه لقاءات مع عدد من رؤساء البلديات من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لمناقشة تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "أجريت برفقة نائبة الرئيس المنتخبه كامالا هاريس، اجتماعا، منتصف اليوم، مع مجموعة من رؤساء البلديات من الحزبين".





وأضاف: "كانت مجرد بداية لما اتأكد منه سيكون شراكة قوية في الأشهر والسنوات المقبلة، سوف نتغلب على كوفيد-19 ونعيد بناء أفضل".





وأعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الاجتماع مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمناقشة عدد من القضايا على رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقضايا الأمن القومي.





وقال المدير التنفيذي لفريق بايدن الانتقالي، يوحنا أبراهام، في بيان أنه: "خلال الأيام القادمة، يتوقع أن يبدأ المسؤولون عن الانتقال الرئاسي اجتماعاتهم مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة للجائحة، والاطلاع بشكل كامل على مصالح الأمن القومي".





وأشار إلى أن الفريق الانتقالي سيعمل على التوصل إلى "فهم معمق" لطبيعة العلاقة التي تربط إدارة ترامب بالوكالات الحكومية.





وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، بداية المرحلة الانتقالية لنقل السلطة إليهم من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وقال بيان صادر عن الحملة، إنهم تلقوا إشعارا من إدارة الخدمات العامة الأمريكية يفيد باعترافها بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتقديمها كافة التسهيلات من أجل إدارة المرحلة الانتقالية.





ولذلك، قالت إدارة بايدن وهاريس، إن بداية عملية تسليم السلطة سيتم عبر اللقاء الذي سيجمعهم بقادة الوكالات الفيدرالية، لمناقشة كيفية التعامل مع جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وغيرها من القضايا الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالبلاد.





وعلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على قرار إدارة الخدمات العامة الأمريكية بالاعتراف بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.





وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أود أن أشكر إيميلي مور في وكالة الخدمات العامة على تفانيها وولاءها لبلدنا، لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة - ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الخدمات العامة".





وأضاف: "قضيتنا مستمرة بقوة ، وسنستمر في قتالنا، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، من أجل مصلحة بلدنا، أوصي بأن تقوم إيميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه".





ويعد ذلك أول اعتراف ضمني من ترامب بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.





وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بحصوله على الأموال اللازمة وفقا للقانون، وذلك من أجل تسيير المرحلة الإنتقالية، لحين تولي منصبه رسميا في 20 يناير المقبل.





وصوت مجلس ولاية ميشيجان الأمريكية، أمس الاثنين، للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية رسميًا بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليحصد بذلك 16 صوتًا إضافيا في المجمع الانتخابي.





وهذا التصويت يغلق الطريق أمام ترامب تقريبًا لمحاولة قلب نتائج الانتخابات من خلال الطعون القانونية على نتائج التصويت، والتي تم رفضها في الولايات الرئيسية.





وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن أحد أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الولاية انضم إلى اثنين من الديمقراطيين للتصويت لاعتماد نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالح بايدن.





وتحولت مسألة التصديق على نتائج انتخابات ميشيجان إلى محل اهتمام الكثيرين، وسط مزاعم ترامب بشأن تزوير نتائج الانتخابات لصالح بايدن، وجهود حملته في المحاكم لتأخير التصديق على نتيجة الانتخابات.





ورفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا طلب حملة ترامب بمنع فرز بعض بطاقات الاقتراع الغيابية، مما مهد الطريق أمام المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا أيضًا.





وكان ترامب أكد في وقت سابق من اليوم أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام بايدن.





وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "في العديد من الولايات المتأرجحة، هناك أصوات أكثر بكثير من الأشخاص الذين صواتوا وبأعداد كبيرة، هي هذا ليس له قيمة بالفعل؟".





وأضاف: "شهدنا وقف مراقبي الاستطلاعات، والتصويت للأشخاص المطمئنين، والاقتراع المزيف وغير ذلك الكثير، هذا سلوك فاضح، سنفوز".





وقال ستيفن مور، مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه يتوقع مغادرة ترامب منصبه "منتصرا"، وذلك مع تعافي الاقتصاد الأمريكي، واقتراب الإعلان عن تلقيح الشعب الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد.





وتعهد بايدن، في تغريدة له اليوم، بأنه سيكون رئيسًا يبحث عن لم شمل الولايات المتحدة لا تفرقتها.





وقال بايدن في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتعهد بأن أكون رئيسًا لا يبحث عن الفرقة بل الوحدة. رئيسًا لا يرى ولايات حمراء وولايات زرقاء بل يرى الولايات المتحدة".





وأضاف: "سأعمل من كل قلبي لنيل ثقة جميع الشعب".



