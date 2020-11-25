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تعليم

شاهد.. إجراء امتحانات الميدتيرم بآداب القاهرة عبر منصة البلاك بورد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
امتحانات الميد تيرم
امتحانات الميد تيرم
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قسم التعليم

انطلقت امتحانات الميد تيرم بجامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يتم اقامتها الكترونيا من خلال منصة البلاك بورد كما تم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي، وعدم تكدسهم داخل القاعات والتشديد على ارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم والتأكيد على التباعد الاجتماعي بينهم.

 

وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أنه تم بدء امتحانات الميدتيرم بالكلية اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 21 نوفمبر وتستمرحتى يوم 3 ديسمبر المقبل.

 

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وأضاف "كامل" أن الامتحانات ممتدة على حسب ظروف الطلاب ، فهناك العديد من الطلاب الذين قدموا اعذار لتأجيل الامتحانات ، خاصة من الطلاب الوافدين .

 

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن جميع الامتحانات تكون في مقر الكلية ، من خلال استخدام منصة (البلاك بورد) داخل معامل الكمبيوتر في حضور دكتور المادة ، وهناك اختبارات خاصه بطلاب (المنازل) من خلال عمل العديد من التكليفات والكويزات وعمل تقييمات لها .

 

 وهناك نوع اخير من الاختبارات وهو الاختبار التقليدي (البابل شيت) ويتم أيضًا الكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر، حيث يتم طرح الأسئلة سواء مقالية أو صح وخطأ ويتم تصحيحها إلكترونيًا.

 

ونوه "كامل" إلى أنه لا يوجد تغيير في شكل أو نمط الأسئلة ، فالأسئلة تقدم بصورة مبسطة للطلاب خاصة وأن منصة (البلاك بورد) تتيح مرونة في طريقة تقديم وطرح الأسئلة بأكثر من شكل وطريقة ، مع استمرار الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدامها ، كما أنه لا يوجد مشكلات خاصة بعمليات التسجيل للطلاب أو مشكلات في طرح أعضاء هيئة التدريس للمقررات والبرامج الدراسية الخاصة بهم.

 

واستطرد ، أنه تم تقسيم الطلاب على مجموعات بحيث تكون المجموعة الواحدة بواقع 30٪ من السعة الاستيعابية الكلية للقاعات، مراعاة للتباعد الاجتماعي كما أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة وارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.

شاهد.. إجراء امتحانات الميدتيرم بآداب القاهرة عبر منصة البلاك بورد
شاهد.. إجراء امتحانات الميدتيرم بآداب القاهرة عبر منصة البلاك بورد
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