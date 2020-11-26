تمارين رياضية في المنزل لتقوية العضلات وتنشيطها.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التى تعمل على تقوية العضلات وتقويتها.





وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد على تعديل شكل الجسم، ويمكن الجري فى المكان فى حالة عدم وجود مكان متاح فيه الجرى بالخارج.





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.



