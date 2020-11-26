تمارين رياضية في المنزل لتقوية العضلات وتنشيطها.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التى تعمل على تقوية العضلات وتقويتها.
وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد على تعديل شكل الجسم، ويمكن الجري فى المكان فى حالة عدم وجود مكان متاح فيه الجرى بالخارج.
وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.
وأشار إلى أن هذه التمارين تعتبر "تسخين" قبل البدء فى عمل التمارين والرياضة الشاقة على الأجهزة الخاصة بالجيم، وكل ذلك لمنع حدوث التشنجات والشد العضلى أو أى نوع من الإصابات.
فوائد ممارسة التمارين الرياضية:
1- ممارسة الرياضة تعمل على تحسين وتعديل المزاج والتخلص من الاكتئاب والقلق والتوتر.
2- التمارين الرياضية تعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.
3- تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحميهما من هشاشة العظام، كما تحافظ على نمو الطفل بطريقة صحية.
4- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يحمى من الإصابة بمرض السمنة وبالتالى الحد من مرض السكر وخصوصا بين الشباب والأطفال.
5- الوقاية من الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تساعد على الحفاظ على الدماغ وحمايتها من السكتة الدماغية.
6- تحسن تدفق الدورة الدموية وتنظم مستوى الكولسترول فى الدم.
7- تعمل على تعزيز مستويات الطاقة وتجديد النشاط والحيوية.
8- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يساعد على الاسترخاء والنوم بدون أرق أو توتر.
9- أثبتت الدراسات والأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية يعمل على تعزيز القدرة الجنسية، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بضعف الانتصاب عند الرجال.
10- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية مع النظام الغذاء الصحى يحد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة.
11- تحسن صحة الجهاز التنفسى والرئتين وتحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى المختلفة.
12- تساعد على الحد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة وظهور التجاعيد على البشرة كما أنها تحافظ على رشاقة وجمال الجسم.