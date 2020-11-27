ماذا يحدث بالجسم عند إضافة صودا الخبز إلى القهوة ؟

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم هي مساعدة طبيعية ممتازة لمعادلة الأحماض في الجسم، والتي يمكن أن تحدث بسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة الحلوة والدهنية، لها خصائص مضادة للحساسية ومضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.

وأشار الخبراء، لتحييد الحمض وتسهيل الهضم، يمكنك استخدام مسحوق أبيض سحري وهو صودا الخبز.

وأكدت بعض الدراسات أن تناول القهوة باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بينما يدعي البعض أن القهوة تشكل تهديدًا صحيًا لمرضى السكر.





ونستعرض فوائد القهوة وأضرارها لمرضى السكر.





هل يمكن للقهوة أن تمنع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2؟





وفقًا لدراسة حديثة، فإن شرب حوالي 3-4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى ما يقرب من 25 % ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون أو يشربون أقل من كوبين في اليوم.





وأيضًا، أظهر الأشخاص الذين زادوا من استهلاك القهوة بمقدار كوب واحد إضافي انخفاضًا بنسبة 11% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في أربع سنوات





في حين أظهر الأشخاص الذين انخفض استهلاكهم بفنجان واحد زيادة خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 17 في المائة في أربع سنوات.





كان الانخفاض في معدل الإصابة بمرض السكري ينطبق على كل من القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين، مع اختلاف بسيط في نسبة الانخفاض.



