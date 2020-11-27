ماذا يحدث بالجسم عند إضافة صودا الخبز إلى القهوة ؟

القهوة من المشروبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ولكن يشعر البعض نتيجة تناول القهوة ببعض الحموضة وحرقان بالمعدة.
لذلك كشف الخبراء، عن مكون طبيعي عند إضافته إلى فنجان القهوة بأنه يعالج حرقان المعدة ويخلصك من الحموضة بطريقة سريعة.
تحتوي بعض أنواع القهوة على نسبة عالية من الأحماض، مما قد يزعج المعدة الحساسة، خاصة إذا كنت تستهلك أكثر من كوب واحد من هذا المشروب يوميًا.
وأشار الخبراء، لتحييد الحمض وتسهيل الهضم، يمكنك استخدام مسحوق أبيض سحري وهو صودا الخبز.
صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم هي مساعدة طبيعية ممتازة لمعادلة الأحماض في الجسم، والتي يمكن أن تحدث بسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة الحلوة والدهنية، لها خصائص مضادة للحساسية ومضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.
وتابع الخبراء، أن الكمية الموصي بإضافتها إلى فنجان القهوة هي 1/8 ملعقة صغيرة لكل لتر من مشروبك.
ولكن صودا الخبز في القهوة يمكن أن يكون لها بعض الآثار الجانبية على الجسم، وهي زيادة الغازات، وانخفاض امتصاص الكالسيوم وتأثير عام على الهضم.
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وأكدت بعض الدراسات أن تناول القهوة باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بينما يدعي البعض أن القهوة تشكل تهديدًا صحيًا لمرضى السكر.
ونستعرض فوائد القهوة وأضرارها لمرضى السكر.
هل يمكن للقهوة أن تمنع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2؟
وفقًا لدراسة حديثة، فإن شرب حوالي 3-4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى ما يقرب من 25 % ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون أو يشربون أقل من كوبين في اليوم.
وأيضًا، أظهر الأشخاص الذين زادوا من استهلاك القهوة بمقدار كوب واحد إضافي انخفاضًا بنسبة 11% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في أربع سنوات
في حين أظهر الأشخاص الذين انخفض استهلاكهم بفنجان واحد زيادة خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 17 في المائة في أربع سنوات.
كان الانخفاض في معدل الإصابة بمرض السكري ينطبق على كل من القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين، مع اختلاف بسيط في نسبة الانخفاض.
تحتوي القهوة على مادة بوليفينول أساسية تسمى حمض الكلوروجينيك (CGA) والتي لها نشاط فعال مضاد للأكسدة.