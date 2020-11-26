الفرق بين السخرية واللمز والتنابز بالألقاب.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السخرية هي تعييب واحتقار واستهزاء.





وأضاف في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن اللمز هو مطلق التعييب على الغير حتى لو لم يوجد احتقار، منوها أن الله تعالى قال (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) فقد عبر القرآن باللمز عن النفس في إشارة إلى أن الأنفس البشرية المؤمنة كلها بمثابة نفس واحدة.





وأشار إلى أن معنى قوله تعالى "وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ" هو إطلاق التسميات القبيحة على الآخرين، منوها أن من حق المؤمن على المؤمن أن يناديه بأحب الأسماء إليه، ولكن الآن نجد تسميات قبيحة في نداء الآخرين.





وذكر أن السيدة عائشة قالت كلمة عن إحدى أمهات المؤمنين بانها قصيرة، فقال لها النبي: لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته".





السخرية من الأشخاص بالكوميكس



