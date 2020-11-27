للمبتدئين .. 9 نصائح اتبعها عن صيانة سيارتك

يجب على السائقين ومالكي السيارات خاصا المبتدئين ان يعرفوا أهمية العناية بالسيارة بكل تفاصيلها ، بالإضافة إلى جانب الصيانة المنتظمة للسيارة ، وينبغي عليهم حفظ وتطوير بعض العادات الأساسية للمحافظة على سياراتهم سواء في حالات الطوارئ أو في أفضل حالاتها .
وفي هذا التقرير نقدم 9 نصائح للمبتدئين وكيفية العناية بالسيارة:
-يجب الانتباه إلى السوائل في السيارة ، حيث يعد المحافظة على زيت المحرك وزيت ناقل الحركة وسيلة للحفاظ على أداء سيارتك.
- يجب ملاحظة أضواء التحذير ، حيث تحتوي السيارات على أنظمة متطورة من أجهزة الاستشعار واضواء التحذير تخبرك بشيئ دائما .
-تحقق دائما من ضغط الهواء في الإطارات ، ويعد ضغط الإطارات الصحيح أمر ضروريا جدا ، وهو يقلل خطر التآكل أو الانفجار المفاجئ .
-ينصح دائما بالتحقق من الضغط مرة واحد شهريا ،وإضافة الهواء إن لزك الامر ، أحرص دائما على عدم زيادة كمية الهواء في الإطار لان ذلك يكون له مخاطر كثيرة .
-راجع دائما دليل السيارة كي تعرف الضغط المناسب لكل إطار ، ويختلف ضغط الإطارات الامامية عن الخلفية قليلا .
-يجب أن تراقب سيارتك عند تشغيلها صباحا ، فإذا أحسست بوجود اهتزاز او تردد ، فهذا يدل على أن شيئا ما في السيارة يبدو غير طبيعيا يجب التوجه إلى الميكانيكي .
-حاول الانتباه إلى الظروف الجوية ، ودرجات الحرارة ، والأوقات التي تظهر فيها تلك الأصوات ، خاصة أن الميكانيكي سيطرح عليك هذه الأسئلة .
-من الضروري فخص الإضاءة الداخلية والخارجية مرة واحدة كل شهر ، وهذا الامر يبدو بسيطا ، ولكن بعض أنظمة الإضاءة لا تعمل في ظروف معينة .
- تساعد عمليات الغسيل، والتشميع على زيادة حياة طلاء سيارتك، ويمكن أن تمنع تشكل الصدأ.
- البحث عن ميكانيكي موثوق، حيث من المهم المحافظة على حياة سيارتك، وتوفير أموالك بالبحث عن ميكانيكي موثوق سيتيح لك التعامل مع نفس الميكانيكي طوال حياة سيارتك والتعرف أكثر على سيارتك وتاريخها الكامل، هذا يمكن أن يجعل عملية استكشاف المشاكل وإصلاحها أسهل.
وفي هذا التقرير نقدم 9 نصائح للمبتدئين وكيفية العناية بالسيارة:
-يجب الانتباه إلى السوائل في السيارة ، حيث يعد المحافظة على زيت المحرك وزيت ناقل الحركة وسيلة للحفاظ على أداء سيارتك.
- يجب ملاحظة أضواء التحذير ، حيث تحتوي السيارات على أنظمة متطورة من أجهزة الاستشعار واضواء التحذير تخبرك بشيئ دائما .
-تحقق دائما من ضغط الهواء في الإطارات ، ويعد ضغط الإطارات الصحيح أمر ضروريا جدا ، وهو يقلل خطر التآكل أو الانفجار المفاجئ .
-ينصح دائما بالتحقق من الضغط مرة واحد شهريا ،وإضافة الهواء إن لزك الامر ، أحرص دائما على عدم زيادة كمية الهواء في الإطار لان ذلك يكون له مخاطر كثيرة .
-راجع دائما دليل السيارة كي تعرف الضغط المناسب لكل إطار ، ويختلف ضغط الإطارات الامامية عن الخلفية قليلا .
-يجب أن تراقب سيارتك عند تشغيلها صباحا ، فإذا أحسست بوجود اهتزاز او تردد ، فهذا يدل على أن شيئا ما في السيارة يبدو غير طبيعيا يجب التوجه إلى الميكانيكي .
-حاول الانتباه إلى الظروف الجوية ، ودرجات الحرارة ، والأوقات التي تظهر فيها تلك الأصوات ، خاصة أن الميكانيكي سيطرح عليك هذه الأسئلة .
-من الضروري فخص الإضاءة الداخلية والخارجية مرة واحدة كل شهر ، وهذا الامر يبدو بسيطا ، ولكن بعض أنظمة الإضاءة لا تعمل في ظروف معينة .
- تساعد عمليات الغسيل، والتشميع على زيادة حياة طلاء سيارتك، ويمكن أن تمنع تشكل الصدأ.
- البحث عن ميكانيكي موثوق، حيث من المهم المحافظة على حياة سيارتك، وتوفير أموالك بالبحث عن ميكانيكي موثوق سيتيح لك التعامل مع نفس الميكانيكي طوال حياة سيارتك والتعرف أكثر على سيارتك وتاريخها الكامل، هذا يمكن أن يجعل عملية استكشاف المشاكل وإصلاحها أسهل.