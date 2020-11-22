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سيارات

تعرف على مكونات مجموعة تزييت المحرك وأنواع مرشحات الزيوت

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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محسن مجدي
يقوم نظام التزييت بتسهيل الحركة بين الأجزاء المحتكة بمحرك السيارة، ومنع تآكل الأجزاء المتحركة مع بعضها البعض فى المحرك ، وتقليل الصدأ ويستخدم أيضا في تبريد أجزاء المحرك.

وبحسب« موقع موتور وان» العالمى المتخصص فى السيارات ، بان نظام التزييت يقوم بإطالة عمر المحرك، ومنع التسرب و على الأخص بين حلقات المكبس و سطح اسطوانات المحرك، وكذلك تنظيف المحامل من مخلفات البلى و الرواسب الأخرى و تبريد أماكن المحامل وأسطح الانزلاق، وهناك مجموعه من مكونات مجموعة التزييت نتعرف عليها معا .

- يقوم نظام التزييت

1 - تسهيل الحركة بين الأجزاء المحتكة بالمحرك .
2 - منع تآكل الأجزاء المتحركة معا بعضها في المحرك.
3- تقليل الصدأ و البرومه .
4 - ويستخدم أيضا في تبريد أجزاء المحرك وبالتالي إطالة عمره.

- الاحتكاك   Friction

الاحتكاك هو مقاومة الحركة بين سطحين متلامسين ويصاحبه تآكل الأجزاء المتحركة وبالتالي يزداد الخلوص بين الأسطح المتلامسة . ويؤدى ذلك إلى :
1 - فقد جزء كبير من القدرة عن طريق الاحتكاك.
2 - زيادة في درجة الحرارة للأجزاء المتحركة و المحتكة.

- أنواع الاحتكاك

1 - الاحتكاك الجاف
 وهو ناتج عن انزلاق جسمين جافين وكلما زادت خشونة الجسمين كلما كان الاحتكاك اكبر وارتفعت درجة الحرارة .

2- الاحتكاك اللزج
اذا فصل غشاء متكامل من الزيت له سمك معين بين سطحين متحركين فان قوة الاحتكاك تقل في هذه الحالة .

وتتوقف قوة الاحتكاك في هذه الحالة على القوة النسبية بين السطوح المنزلقة ومساحة سطح الاحتكاك ولزوجة الزيت المستخدم، وهو يحدث في كراسي عمود المرفق الرئيسية وكراسي اذرع التوصيل وكراسي عمود الكامات .

3 - الاحتكاك ذو الغشاء الجزئي
 الغشاء الجزئي يعنى غشاء غير متكامل من الزيت يحدث بين السطوح المنزلقة ، والغشاء الجزئي يميل إلى مليء المنخفضات الموجودة في السطوح فان النتوءات العالية تلتصق ببعضها وتتآكل عند حركة الجسمين . ويحدث هذا النوع من الاحتكاك  في المحرك عند بدء تشغيله بين شنابر المكبس وجداران الأسطوانة , ولذلك نجد ان فترة بدء التشغيل للمحرك وتدفئته هي أقصى الظروف التي تؤدى إلى تآكل أجزاء المحرك .

- خواص زيوت التزييت
1  - ذو سيولة كافية لكي ينتشر بين الأجزاء المتحركة .
2 - له القدرة على الاحتفاظ بدرجة لزوجته عند ظروف التشغيل المختلفة والزوجة هي مقاومة الزيت للتدفق.
3 - له مقاومة كبيرة للاحتراق مع ارتفاع درجات حرارة المحرك وبذلك تقل نسبة الكربون المترسب.
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