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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تستعد لإطلاق Mate XT 2 مع أجهزة قابلة للارتداء فاخرة في أواخر 2025

هواوي
هواوي
احمد الشريف

تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Mate XT 2 في أواخر عام 2025، حيث تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيأتي بتصميم ثلاثي الطي مع شاشة OLED مرنة بحجم يصل إلى 10.2 إنش عند الفتح الكامل، ودقة عرض 2232 × 3184 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وجودة عرض فائقة. 

يعتمد الهاتف على معالج Kirin 9020 الجديد، وهو أول معالج من هواوي بتقنية تصنيع 7 نانومتر منذ فترة العقوبات، مع 12 نواة معالجة ووحدة رسوميات متطورة، ما يعزز الأداء في المهام الثقيلة والألعاب.

مميزات Mate XT 2

يتميز Mate XT 2 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، على رأسها مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة، مما يسمح بتحسين التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة، إلى جانب كاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية. 

كما يدعم الهاتف بطارية بسعة 5600 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقدرة 66 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي، ما يضمن استمرارية استخدام طويلة ومرونة في الشحن.

يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.2 مع واجهة EMUI 14.2، مع تحسينات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تشمل الترجمة الفورية، تنظيم المحتوى الذكي، واقتراحات تعتمد على سلوك المستخدم، مما يعزز تجربة الاستخدام اليومية. 

كما يدعم Mate XT 2 تقنيات متقدمة مثل الاتصال بالأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه لإرسال واستقبال رسائل الطوارئ.

خطط هواوي

إلى جانب Mate XT 2، تخطط هواوي لإطلاق مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء الفاخرة، لتعزيز منظومة منتجاتها الذكية، وتوفير تجربة متكاملة للمستخدمين تجمع بين الهواتف الذكية والتقنيات القابلة للارتداء، مع التركيز على التصميم الراقي والأداء المتقدم.

من المتوقع أن يكون Mate XT 2 متاحًا في الأسواق الصينية بداية من سبتمبر 2024، مع سعر مرتفع يعكس التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفريد، ويأتي هذا الإصدار ليؤكد استمرار هواوي في المنافسة ضمن فئة الهواتف القابلة للطي مع تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.

هواوي شركة هواوي Mate XT 2

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