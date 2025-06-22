أيهما أفضل للشراء .. مقارنة هاتفي هواوي بيورا 80 ألترا وشاومي 15 ألترا

يُعدّ هاتفا هواوي بيورا 80 ألترا وشاومي 15 ألترا من أكثر الهواتف الذكية الرائدة تطورًا في عام 2025، حيث يُرسّخ كلٌّ منهما آفاق الابتكار في عالم الهواتف المحمولة. مع تقديم كلا العلامتين التجاريتين كاميراتٍ فائقة الجودة، وشاشاتٍ متطورة، وتصميماتٍ فريدة، تُعدّ هذه المقارنة حاسمةً للمستخدمين الذين يُفكّرون بين دقة تصوير هواوي وقوة أداء شاومي.

التصميم والعرض

يتميز هاتف هواوي بيورا 80 ألترا بهيكل زجاجي أنيق وإطار من الألومنيوم وحماية عالية ضد دخول الماء (IP68/IP69)، مما يمنحه متانة ومقاومة عالية لضغط الماء.

يوفر هاتف شاومي 15 ألترا أيضًا حماية IP68، لكن استخدامه للألياف الزجاجية أو السيليكون المستخدم في صناعة الطائرات يمنح المشترين خيارات أوسع من حيث الملمس والتوافق البيئي.

على الرغم من أن كلا الهاتفين فاخران ، إلا أن الغطاء الخلفي الاختياري المصنوع من الجلد وإطاره الأخف وزنًا يوفران تجربة استخدام مريحة أكثر دقة و يتفوق هاتف شاومي 15 ألترا على منافسيه بفضل مواده متعددة الاستخدامات وملمسه المريح في اليد.

جودة الشاشة



زوّدت هواوي هاتف Pura 80 Ultra بشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 6.8 بوصة، تدعم مليار لون، وتردد 1440 هرتز PWM، وتقنية HDR، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 3000 شمعة. أما شاومي، فتُقدم شاشة AMOLED من نوع LTPO أصغر حجمًا بقليل و يتمتع هاتف Xiaomi 15 Ultra بشاشة أفضل وقد صُمم كلا الجهازين.

وفقًا لمعايير الهواتف الرائدة، إلا أن هاتف Xiaomi 15 Ultra يتفوق عليه من حيث مرونة التصميم وجودة الشاشة و غطائه الخلفي المصنوع من الجلد ، ودعمه لتقنية Dolby Vision، وشاشته الأكثر سطوعًا، والتي توفر تجربة استخدام يومية أكثر رقيًا.