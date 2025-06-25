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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش جديد من هواوي.. إليك تفاصيل هاتف Pura 80 Ultra

هواتف هواوي بيورا 80
هواتف هواوي بيورا 80

أكدت شركة هواوي رسميًا الجدول الزمني للإطلاق العالمي لسلسلة هواتفها الرائدة Pura 80، أحدث هواتفها الرائدة المُصممة خصيصًا للتصوير الفوتوغرافي.

وبعد إطلاقها لأول مرة في الصين، تستعد هواتف Pura 80 وPura 80 Pro وPura 80 Pro+ و Pura 80 Ultra للوصول إلى الأسواق العالمية. إليك كل ما تحتاجين لمعرفته.

سلسلة هواتف Huawei Pura 80 

وأكدت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو موعد الإطلاق الرسمي في الأسواق الخارجية، حيث ستُطرح سلسلة هواتف Pura 80 عالميًا في دبي في 10 يوليو 2025.

وحتى الآن، لم تؤكد هواوي تفاصيل التوفر، لذا من غير الواضح المناطق التي ستُطرح فيها.

يُذكر أن هاتف Huawei Pura 80 Ultra هو الطراز الرائد، الذي يضم أول كاميرا مقربة ثنائية العدسة في العالم.

يأتي الهاتف مزود بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل بقياس بوصة واحدة وفتحة عدسة متغيرة af/1.6-4، مقترنة بعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 40 ميجابكسل، ومستشعر طيف بدقة 1.5 ميجابكسل، وعدسة مقربة ثنائية المنظار بدقة 50 ميجابكسل + 12.5 ميجابكسل (تقريب بصري 3.7x و9.4x).

من ناحية أخرى، تأتي طرازات Pura 80 Pro مزودة أيضًا بمستشعر RYYB أساسي بدقة 50 ميجابكسل بقياس بوصة واحدة مع فتحة عدسة متغيرة وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 40 ميجابكسل، لكن عدسة المنظار المقربة لا توفر سوى تقريب بصري 4x.


مواصفات هاتف هواوي بيورا 80 ألترا

على جانب آخر تعمل سلسلة هواتف هواوي بيورا 80 بأكملها مزودة بمعالج كيرين 8020، وتدعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي، بالإضافة إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وتأتي هذه الأجهزة رائدة بأسعار مميزة، لذا نتوقع أن تبدأ أسعارها من 1000 دولار أمريكي في السوق العالمية أيضًا.

تصوير الفوتوغرافي هواتف Pura 80 هواتف Huawei Pura 80 هواتف هواوي هواتف هواوي بيورا 80

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