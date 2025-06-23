أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق سواراً ذكياً جديداً إليك أبرز مواصفاته.. أهم مواصفات هاتف هواوي Mate XT 2

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمميزات مشابهة لأبل واتش.. شاومي تطلق سواراً ذكياً جديداً إليك أبرز مواصفاته

رُصد أحدث طراز من سوار شاومي الذكي في قائمة المتاجر قبل الإعلان الرسمي عنه ومن المقرر إطلاق سوار شاومي الذكي 10 في وقت لاحق من هذا الشهر، وتُظهر هذه القائمة الجهاز القابل للارتداء المرتقب بألوان متعددة.

ومن المقرر أن تستضيف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة حدث إطلاق في سوقها المحلي في 26 يونيو، ومن المقرر أن تُطلق الشركة هاتف Xiaomi YU7 SUV، وهاتف Mix Flip 2 القابل للطي، وهاتف Redmi K80 Ultra، وغيرها الكثير.

منافس شرس لسامسونج.. إليك أهم مواصفات هاتف هواوي Mate XT 2

زعمت عدة تقارير أن هواوي تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي ثلاثيًا من سلسلة Mate XT.

وزعم تقرير حديث أن هواوي Mate XT 2 سيُعلن عنه في النصف الثاني من هذا العام .

وكشف تسريب جديد، من المُسرب سمارت بيكاتشو، عن موعد إطلاق أكثر دقة.

بقدرة شحن جبارة .. تعرف على أحدث هاتف من أوبو في 2025

مع اقتراب انطلاق هاتف Oppo Reno 14 Pro لاتزال هناك العديد من المعلومات عنه لم يتم نشرها حتى الآن ورغم أن شركة Oppo لم تُعلن رسميًا عن أي تفاصيل بعد، إلا أن تسريبات الآخيرة للعبوة تُشير إلى أن هاتف Reno 14 Pro يعد هاتف ذكي من الفئة المتوسطة.

ببطارية جبارة وإمكانيات مذهلة.. تعرف على أفضل حاسوب في الأسواق

أطلقت شركة لينوفو طرازين جديدين من جهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي Xiaoxin للأعمال، يستهدفان المستخدمين المنزليين والمكاتب الذين يحتاجون إلى جهاز كمبيوتر صغير الحجم وقوي.

يعمل الطرازان الجديدان بمعالج Ryzen 7 H 255 من AMD ، ويتوفران بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت.