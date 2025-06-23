ببطارية جبارة وإمكانيات مذهلة.. تعرف على أفضل حاسوب في الأسواق

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

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جهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي Xiaoxin
جهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي Xiaoxin
لمياء الياسين

أطلقت شركة لينوفو طرازين جديدين من جهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي Xiaoxin للأعمال، يستهدفان المستخدمين المنزليين والمكاتب الذين يحتاجون إلى جهاز كمبيوتر صغير الحجم وقوي. 

يعمل الطرازان الجديدان بمعالج Ryzen 7 H 255 من AMD ، ويتوفران بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت.


مواصفات جهاز الكمبيوتر المكتبي Lenovo Xiaoxin

يأتي  جهاز الكمبيوتر المحمول بمعالج Ryzen 7 H 255 هو معالج مخصص للأجهزة المحمولة، مزودًا ببطاقة رسومات Radeon 780M مدمجة  وقد صُممت هذه الحواسيب المكتبية خصيصًا للمستخدمين الذين يرغبون في أداء قوي للمعالج دون الحاجة إلى بطاقة رسومات منفصلة.

ويتضمن الطراز الأعلى ذاكرة وصول عشوائي كما توفر لينوفو إصدارًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت بنفس سعة التخزين. 

ويدعم كلا الطرازين الترقيات المستقبلية بفضل فتحتي ذاكرة وفتحتي PCIe 4.0 M.2 SSD.

كما يتضمن النظام حجرة مخصصة لإضافة قرص صلب ميكانيكي مقاس 3.5 بوصة.

صممت لينوفو جهاز الكمبيوتر المكتبي Xiaoxin بهيكل سعة 8.2 لتر، يتميز بلمسة نهائية غير لامعة ولمسات خطوط أنيقة. يركز التصميم على الحفاظ على حجم صغير مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحراري.

ويستخدم نظام التبريد المُعاد تصميمه تصميمًا شبكيًا مخفيًا، وتزعم لينوفو أنه يعمل بهدوء يصل إلى 20.3 ديسيبل (أ) في ظروف الاستخدام الخفيفة.

كمبيوتر سطح المكتب لينوفو شياوكسين
كمبيوتر سطح المكتب لينوفو شياوكسين
يدعم الكمبيوتر المكتبي تقنيتي Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 للاتصال اللاسلكي.

ويضم مجموعة واسعة من المنافذ في الجهتين الأمامية والخلفية، مثل منفذ USB 3.2 الجيل الأول (من النوع A ومن النوع C)، ومنافذ HDMI، وDisplayPort، وLAN، ومقابس صوت 3.5 مم. وحدة تزويد الطاقة حاصلة على شهادة 80 PLUS لضمان كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

تُشحن لينوفو النظام مزودًا بنظام Windows 11 Home ونسخة مرخصة من Microsoft Office Home Edition.

وتتضمن الحزمة أيضًا لوحة مفاتيح وماوس سلكيين. يحصل المشترون على ضمان محدود لمدة 3 سنوات وخدمة صيانة في الموقع لمدة 3 سنوات.

وبالنسبة للسعر، فإن سعر طراز 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي هو 3699 يوان (حوالي 510 دولار أمريكي)، في حين أن طراز 16 جيجابايت متاح مقابل 2999 يوان (حوالي 415 دولار أمريكي).

في سياق متصل، أطلقت شركة Gmktec مؤخرًا جهاز EVO-T1 Mini PC المزود بمعالج Core Ultra 9-285H، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 64 جيجابايت، ودعم دقة 4K رباعية.

في غضون ذلك، طرحت شركة Geekom جهاز IT15 Mini PC بأداء يضاهي أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية، مزودًا بمعالج Core Ultra، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 64 جيجابايت، وقرص SSD ضخم سعة 4 تيرابايت.

جهاز الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر المكتبي جهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي شركة لينوفو ذاكرة وصول عشوائي

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