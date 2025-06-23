بمميزات مشابهة لأبل واتش.. شاومي تطلق سواراً ذكياً جديداً إليك أبرز مواصفاته

رُصد أحدث طراز من سوار شاومي الذكي في قائمة المتاجر قبل الإعلان الرسمي عنه و من المقرر إطلاق سوار شاومي الذكي 10 في وقت لاحق من هذا الشهر، وتُظهر هذه القائمة الجهاز القابل للارتداء المرتقب بألوان متعددة.

ساعة Xiaomi Smart Band 10

من المقرر أن تستضيف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة حدث إطلاق في سوقها المحلي في 26 يونيو . خلال هذا المؤتمر، من المقرر أن تُطلق الشركة هاتف Xiaomi YU7 SUV، وهاتف Mix Flip 2 القابل للطي، وهاتف Redmi K80 Ultra، وغيرها الكثير.

كما ستُطلق الشركة جهازًا لوحيًا ومجموعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء ومن المتوقع أن تُطلق Xiaomi سوارها الذكي Smart Band 10 في 30 يونيو 2025، ولكن قبل الإطلاق.

سوار شاومي الذكي 10

أظهرت قائمة مبكرة للبيع بالتجزئة سوار شاومي الذكي باند 10 بألوان متعددة، بالإضافة إلى مواصفاته الرئيسية. قد يُطرح هذا الطراز لأول مرة بسعر حوالي 40 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل زيادة طفيفة في السعر عن سعر الإصدار السابق البالغ 35 دولارًا أمريكيًا.

يتميز بشاشة AMOLED بيضاوية الشكل بقياس 1.72 بوصة ودقة 212 × 512 بكسل، وهي أيضًا أطول قليلاً من سوار سمارت باند 9.

يعمل هذا السوار الذكي، الذي يزن حوالي 15.95 غرامًا، ببطارية بسعة 233 مللي أمبير/ساعة. كما يدعم ميزة مراقبة النوم وأكثر من 150 وضعًا رياضيًا. وبالنظر إلى القائمة الفيتنامية، سيتوفر سوار شاومي الذكي 10 بألوان الأبيض اللؤلؤي الخزفي، والأسود الداكن، والوردي الغامض، والفضي الجليدي.

كما كشف تسريب تسويقي سابق عن عمر افتراضي يصل إلى 21 يومًا، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1500 شمعة/متر مربع، ونظام تشغيل HyperOS 2، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا.