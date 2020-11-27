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أخبار البلد

وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط يحضران صلاة الجمعة بمسجد الرحمة برأس البر

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر، والذين تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها في مشاركة وزير الأوقاف هذه الافتتاحات للمساجد الجديدة، وهذا اتباع لمسار بدأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكذلك حضور فضيلة الإمام الأكبر افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية، موضحة أن هذه هي القيم المصرية الأصيلة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن رسائل اليوم دليل على عظمة مصر الرائدة في التعايش والتسامح من خلال الأذان في مساجدها والأجراس في كنائسها، ولابد للشباب أن يحافظوا على نعمة هذا الوطن الذي منحنا الله إياه.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"  للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.
وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط يحضران صلاة الجمعة بمسجد الرحمة برأس البر
وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط يحضران صلاة الجمعة بمسجد الرحمة برأس البر
وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط يحضران صلاة الجمعة بمسجد الرحمة برأس البر
وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط يحضران صلاة الجمعة بمسجد الرحمة برأس البر
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