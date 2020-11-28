حلم بيطور علم.. التعليم : مناهجنا الجديدة وصلت 3 ابتدائي و لسة مكملين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قد بدأت تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 في العام الدراسي ٢٠١٧ - ٢٠١٨





وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية : إن مناهج نظام التعليم الجديد وصلت الآن حتى الصف الثالث الإبتدائي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١،





وأضافت وزارة التربية والتعليم : ستستمر رحلة نظام التعليم الجديد حتى تغطي جميع مراحل التعليم الأساسي، بمناهج جديدة مبنية على اكتشاف المواهب الحقيقية للطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية.





واستكملت وزارة التربية والتعليم رسالتها الموجهة لجميع متابعيها عبر فيس بوك قائلة : نظام التعليم الجديد .. حلم بيطور علم





وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو جديد يكشف حجم ما الاحلام التي حققتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لتطوير منظومة التعليم في مصر بالافعال وليس الاقوال.





وقد أكد الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم على أنه قد تم تحقيق التالي :

-تطبيق نظام التعليم الجديد يؤسس الطلاب من صغرهم بمهارات حقيقية تنفعهم طوال حياتهم.

-تطبيق نظام التعليم الجديد يرحم أوياء الامور من حمل الدروس الخصوصية

-تقديم دروس تقوية للطلاب بعائد مادي محترم بدون دروس او سناتر

- اصبح الطلاب يفهموا المعلومات ولا يحفظونها ، بالطرق التي تناسبهم من مصادر مختلفة.

-اصبح الطلاب يجلسون في الفصول بأعداد أقل بمساحات تضمن الصحة والامان

-أصبحت زحمة خروج المدارس اقل بعد تقليل اعداد الطلاب الحاضرين في المدارس يوميا.

-تعليم فني متطور يخرج مهارات فنية يحتاجها سوق العمل ويجهز الطلاب لوظائف مهمة في الصناعات الكبيرة

-أصبح من حق طلاب الثانوية العامة أن يكون امامه أكثر من فرصة لتحسين مجموعه بدلا من انحصار مستقبله في امتحان واحد مدته ساعتين

-يتم الان تصحيح امتحانات المرحلة الثانوية بشكل عادل للطلاب وتقييم موضوعي لكل طالب يساعده على تحسين مستواه





وعلى جانب آخر .. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن رابط منصة تعليمية جديدة تم اطلاقها منذ قليل ، تحت اسم منصة التعليم المصري





ويمكن لمن يهمه الامر الدخول على منصة التعليم المصري من خلال الضغط هنا





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تتيح منصة التعليم المصري المتاحة عبر شبكة الانترنت ، كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية.





وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن منصة التعليم المصري الجديدة ، تعتبر بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالي 2020/2021.





وبمجرد الدخول على رابط منصة التعليم المصري على الانترنت ، تظهر شاشة فيها : دليل اولياء الامور و دليل الطلاب و دليل المعلمين





وتقدم منصة التعليم المصري رسالة لزائريها قائلة :





يعد العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ الأول من نوعه من حيث تعدد مصادر التعلم ودمج التكنولوجيا وتوفير العديد من وسائل المذاكرة المساعدة بجانب المدرسة.





وسواء كنت طالب أو معلم أو ولي أمر، هذا الموقع هدفه الأساسي مساعدتك على الوصول لكل ما تحتاج من معلومات عن العام الدراسي الجديد.





ويساعدك هذا الموقع على معرفة مختلف الوسائل التعليمية المتاحة لك ومعلومات عن كيفية استخدام كل وسيلة، والتي أعدتها وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطالب على التعلم بطرق أكثر تفاعلية ومتعة ولتسهيل الوصول للمعلومات ولتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية.





وأتاحت منصة التعليم المصري الجديدة خط ساخن لتقديم الدعم الفني لمن يهمه الامر من خلال الرقم 19368







