بعد فشل تسويقه... الزمالك يستقر على قيد حميد أحداد في قائمة الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي قيد المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته للرجاء المغربي في قائمة الفريق الأبيض للموسم الجديد.





يأتي هذا بعد الفشل في تسويقه خاصة وأن تعاقده ممتد مع الفريق لموسمين قادمين.





وعقد اللاعب المغربي جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض في الأيام القليلة الماضية تم خلالها الاتفاق على قيده بالقائمة المحلية للفريق في الفترة الحالية .





ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة.





وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لتسويق الكونغولي كاسونجو في ظل اهتمام أندية محلية بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالية.





ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للتخلص من النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأبيض الذي انتهت إعارته لنادي المقاولون العرب بنهاية الموسم الماضي.





لاسيما في ظل كثرة عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين بصفوف الفريق الأبيض.



