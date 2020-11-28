بعد فشل تسويقه... الزمالك يستقر على قيد حميد أحداد في قائمة الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي قيد المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته للرجاء المغربي في قائمة الفريق الأبيض للموسم الجديد.
يأتي هذا بعد الفشل في تسويقه خاصة وأن تعاقده ممتد مع الفريق لموسمين قادمين.
وعقد اللاعب المغربي جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض في الأيام القليلة الماضية تم خلالها الاتفاق على قيده بالقائمة المحلية للفريق في الفترة الحالية .
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لتسويق الكونغولي كاسونجو في ظل اهتمام أندية محلية بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالية.
ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للتخلص من النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأبيض الذي انتهت إعارته لنادي المقاولون العرب بنهاية الموسم الماضي.
لاسيما في ظل كثرة عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين بصفوف الفريق الأبيض.
في سياق آخر حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علي نشر تغريده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا علي خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وكتب أحمد مرتضي منصور: "الحمد لله.. كل الظروف كانت ضد الزمالك ومبروك للأهلي".
وحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.
من جانبه التزم أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك الصمت ، عقب انتهاء المباراه وتوجه مباشرة الي منزله عقب الخروج من استاد القاهرة الدولي ، وحرص علي متابعة التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك المنضم حديثًا لصفوف الفريق هاتفيا للاطمئنان عليه عقب تواجد اللاعب بمقصورة الاستاد لمساندة فريقه الجديد.
وأكد اللاعب التونسي حمزه المثلوثي أنه سوف ينتظم في التدريبات بداية من المران المقبل مع الزمالك.
وتأهل فريق الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.