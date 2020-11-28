ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:17 م
نهائى دورى أبطال
نهائى دورى أبطال أفريقيا
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الروح الرياضية التي صاحبت قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كانت نموذجية، لكن التصرفات التي حدثت من بعض الجماهير بخروجها عن القانون باحتفالها بأحد الميادين حاملين كلب، وهاتفين اسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا أمر غير مقبول وتجاوز لا يجوز الصمت عليه. 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، مطالبة بالتحرك تجاه هذه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتطبيق عقوبات التنمر علي هؤلاء الجماهير التى خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك، مشيرا إلي أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، أقر تعديلات تشريعية مؤخرا في هذا الصدد لمواجهة مثل هذه التجاوزات غير المقبولة. 

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن العقاب لبعض الجماهير التى خرجت عن النص، لابد أن يكون رادع، لمواجهة سبل وثقافة التعصب التى يكون لها دائما تداعيات سلبية على المجتمع المصري، مشيرا إلي أن مبادرة نبذ التعصب التى أطلقتها وزارة الشباب لابد أن تتعاطى مع هذه النماذج وتواجهها بحسم. 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

و تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

30 آلف جنيه و6 أشهر حبس| عقوبات جديدة تنتظر المتنمرين على مسن سوهاج

دار الإفتاء: التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا ومَجَرَّمٌ قانونًا

بعد واقعة حرق طفل من زملائه .. تعرف على عقوبة التنمر في قانون العقوبات

وسط كثرة جرائمه| المصرية لحقوق الإنسان تطلق حملة لمكافحة التنمر

الحبس والغرامة.. شغب الرياضة يعرضك لعقوبتين بالقانون الجديد

حبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ترشيحاتنا

نمبر وان الحقيقي.. قصة كفاح طفل الليمون الأشهر على فيسبوك| فيديو

انفجار فى الرياض يقتل شخصا ويصيب 6 آخرين.. تعرف على التفاصيل

إثيوبيا تعلن وقف العمليات العسكرية في تيجراي

توابع خسارة اللقب الأفريقى.. مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالموافقة على رحيله

أحمد موسى: هدف شيكابالا عالمي .. بس جول قفشة بـ 3.5 مليون دولار

الحكومة: الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالحوافز والعلاوات دون تخفيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون

نمبر وان الحقيقي.. قصة كفاح طفل الليمون الأشهر على فيسبوك| فيديو

بالسعر والمواصفات 3 سيارات تعشقها النساء.. صور